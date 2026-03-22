やってくれた…！大事なモノをしっかりカバー！巾着タイプの100均バッグ

ぬいぐるみをそのまま置いておくと、気づいたらホコリがついていたり、表面が擦れてしまったり…。そんな悩みも、セリアにある巾着タイプのバッグを使えばすっきり解決できます。中身が見える作りなので、お気に入りをそのまま飾りながらカバーできるのがポイント。大きめのぬいぐるみもすっぽり入ります♪

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商品情報

商品名：ぬいぐるみ巾着バッグ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H23×W16cm（外寸）／H18cm×W15.5cm（内寸）

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929922429

すっぽり包んで汚れから守る♡セリアの『ぬいぐるみ巾着バッグ』

ぬいぐるみを飾っていると、ホコリや汚れが気になってくることがあります。ケースに入れるほどではないけれど、そのまま置いておくのは少し不安…。

そんなときに役立つのが、セリアの『ぬいぐるみ巾着バッグ』。前面がクリア、背面が黒の巾着タイプのバッグです。

ぬいぐるみを中に入れるだけで、擦れや汚れ、ホコリから守りつつ、見た目はそのままに飾ることができます。

“見せる”と“守る”を同時にできる、ちょっと気の利いたアイテムです。

バッグの素材はポリウレタン。一般的なビニールバッグよりもやわらかく、厚みがあります。

袋口にはシリコーンバンドが付いています。ぬいぐるみを入れたあと、このバンドを使ってフックなどに掛けて飾ることができます。

ぬいぐるみを入れる際は、一度バンドを外してからのほうがスムーズです。口が広がりやすくなり、出し入れがしやすくなります。

中身が映えるクリア設計！大きめサイズや吊り下げ収納にも対応で使い道が広い！

やわらかい素材なので、口が開きやすく、ぬいぐるみを入れるときも引っかかりにくいです。ぎゅっと押し込む必要がなく、形を崩さず収めやすいのがポイント。

前面がクリアなので中のぬいぐるみがしっかり見えます。さらに背面が黒になっていることで、背景として機能し、ぬいぐるみの輪郭や色がくっきり出ます◎

そのままぽんと置くだけでもディスプレイとして成立する見え方になりますよ。

サイズ感にも余裕があり、100均でよく見るビニールポーチに入りきらないような大きめのぬいぐるみも収納可能です。

シリコーンバンドはぽこぽこっとこぶが並んだ形状。引っ掛けたときにストッパーになり、外れにくい仕様です。そのまま吊るせるので、スペースを使わず飾れるのも嬉しいポイント♪

今回は、セリアの『ぬいぐるみ巾着バッグ』をご紹介しました。ぬいぐるみをそのまま置くのが少し気になる方や、飾りたいけれど汚したくないと思っていた方にぴったりです。

大事なぬいぐるみを守りながら、そのまま飾れるのが嬉しいですね。気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。