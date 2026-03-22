40年前に日立造船舞鶴工場で竣工

海上自衛隊横須賀基地において2026年3月19日（木）、老朽化した海洋観測艦「わかさ」の自衛艦旗返納式が実施されました。

【お疲れさま！】活動終えた「わかさ」から総員退艦する様子（写真で見る）

「わかさ」は、ふたみ型海洋観測艦の2番艦として、京都府舞鶴市にあった日立造船舞鶴工場（当時）で建造されました。1985（昭和60）年5月に進水、翌1986（昭和61）年2月25日に就役すると、海洋業務群（当時）に編入され、神奈川県の横須賀基地へ配備されています。

2015（平成27）年12月、海洋業務群が海洋業務・対潜支援群に改編されると、同群隷下に新編された第1海洋観測隊の所属となりました。その後も他基地へ移動することはなく、このたびの退役まで約40年にわたり、一貫して横須賀基地を母港にし続けました。

また「わかさ」は現役最古参の自衛艦でもありました。補給艦「とわだ」が1987年3月就役、護衛艦「あさぎり」と練習艦「しまかぜ」がともに1988年3月就役であり、これらの艦よりも長く運用されてきました。

式では、最後の乗員の手で自衛艦旗が降ろされると、丁寧に折りたたまれたのち木箱に収められて退艦。艦長から横須賀地方総監へと返納されました。

なお、「わかさ」の後継として建造された最新の海洋観測艦「あかし」は、10日前の3月9日に三菱重工業 下関造船所 江浦工場で竣工しており、3月12日には横須賀基地に到着、編入されています。

今後、第1海洋観測隊は「にちなん」「しょうなん」「あかし」の3隻体制となります。