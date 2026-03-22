平野ノラ、娘の初ディズニーで家族ショット公開「これ以上の幸せはない」

お笑いタレントの平野ノラが20日に自身のアメブロを更新。娘や夫、母親と一緒に東京ディズニーランドを訪れたことを報告した。

この日、平野は「バブ子の5歳の誕生日の翌週に初めてのDisneyへ」と切り出し「娘とハズバンドとスーミーの化石軍団で行ってきました！」と家族でパークを訪れたことを報告した。

続けて「3月が一番空いてるって聞いたけどそんなわけないよね 春休みの学生がめちゃくちゃ多い」と混雑具合に驚いた様子でコメント。「作戦とシュミレーションをしてオープン1時間半前に並び、ダッシュで即！美女と野獣に並んだけど180分待ち」と明かし、人気アトラクションを断念して「30分待ちのプーさんのハニーハントへ」向かったことをつづった。

また、娘がアリスのドレスを着用したものの、寒さで上着が脱げなかったことを明かし、自身と母親はチェシャ猫、夫は白うさぎの帽子をかぶった姿を公開。「この帽子のお陰で、人混みの中見つけやすかった」と述べた。

アトラクションを楽しむ娘の様子に「目をキラキラさせながら歌ってました 子どもの初Disneyのリアクションいいよねぇ」と感激した様子でコメント。「寒くて混んでて過酷なDisneyも娘と一緒にアトラクションに乗るたび幸せそうなバブ子を見ると疲れは全く吹き飛ばないけど笑 これ以上の幸せはない」と愛情たっぷりにつづり、ブログを締めくくった。