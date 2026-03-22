◆第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１７００メートル）

３歳ダート３冠１冠目の羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル）への優先出走権をかけたステップレースに出走する７頭（南関東３頭、ＪＲＡ４頭）の枠順が３月２２日、確定した。

ＪＲＡ勢では、ブルーバードＣを制したフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は１枠１番に決定。戸崎圭太騎手は２００９年ナイキハイグレード、１１年クラーベセクレタに続く３勝目がかかる。

ＪＢＣ２歳優駿の覇者で、前走の全日本２歳優駿では２着のタマモフリージア（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は５枠５番。ブルーバードＣで２着のカタリテ（牡３歳、栗東・北出成人厩舎、父ダノンレジェンド）は大外の７枠７番に決まった。

地方勢ではハイセイコー記念を制したゼーロス（牡３歳、大井・荒山勝徳厩舎、父ダノンレジェンド）が、６枠６番に入った。

確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

（１）フィンガー （美浦）牡３ ５６ 戸崎 圭太

（２）アイリーズ （浦和）牡３ ５６ 野畑 凌

（３）サイカンサンユウ （大井）牡３ ５６ 安藤 洋一

（４）ロックターミガン （栗東）牡３ ５６ 西村 淳也

（５）タマモフリージア （栗東）牝３ ５４ 田口 貫太

（６）ゼーロス （大井）牡３ ５６ 笹川 翼

（７）カタリテ （栗東）牡３ ５６ 高杉 吏麒

※美浦、栗東はＪＲＡ所属。