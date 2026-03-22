フィンガー

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◆第４９回京浜盃・Ｊｐｎ２（３月２５日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１７００メートル）

　３歳ダート３冠１冠目の羽田盃・Ｊｐｎ１（４月２９日、大井競馬場・ダート１８００メートル）への優先出走権をかけたステップレースに出走する７頭（南関東３頭、ＪＲＡ４頭）の枠順が３月２２日、確定した。

　ＪＲＡ勢では、ブルーバードＣを制したフィンガー（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父ガンランナー）は１枠１番に決定。戸崎圭太騎手は２００９年ナイキハイグレード、１１年クラーベセクレタに続く３勝目がかかる。

　ＪＢＣ２歳優駿の覇者で、前走の全日本２歳優駿では２着のタマモフリージア（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ルヴァンスレーヴ）は５枠５番。ブルーバードＣで２着のカタリテ（牡３歳、栗東・北出成人厩舎、父ダノンレジェンド）は大外の７枠７番に決まった。

　地方勢ではハイセイコー記念を制したゼーロス（牡３歳、大井・荒山勝徳厩舎、父ダノンレジェンド）が、６枠６番に入った。

　確定した枠順は次の通り（馬番、馬名、所属、性齢、斤量、騎手の順）

（１）フィンガー　　　　（美浦）牡３　５６　戸崎　圭太　

（２）アイリーズ　　　　（浦和）牡３　５６　野畑　凌　

（３）サイカンサンユウ　（大井）牡３　５６　安藤　洋一

（４）ロックターミガン　（栗東）牡３　５６　西村　淳也

（５）タマモフリージア　（栗東）牝３　５４　田口　貫太

（６）ゼーロス　　　　　（大井）牡３　５６　笹川　翼　

（７）カタリテ　　　　　（栗東）牡３　５６　高杉　吏麒　

　※美浦、栗東はＪＲＡ所属。