IMALU、高校時代のさんま秘話 かけられた一言「いろんな意味でショックで…」「最悪の空気」に
タレントのIMALUが、22日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、高校時代のエピソードを明かした。
【動画】オーシャンビューが一望できる！“DIYで建てた”奄美大島のIMALUの自宅
IMALUは「高校がカナダの学校に留学させてもらって」と切り出し、「初めて同じ学校に通う日本人に会う」オリエンテーションの場を回顧。IMALUの顔をしらない同級生から、「ねぇ知ってる？うちの学校にさんまの娘が来るらしいよ」と言われたと明かした。
スタジオ一同が驚くなか、IMALUは「カナダにまで来て言われるんだと思って。カナダにまで、ここまで来たのに！初日から心が…」と当時の心境を吐露。
「いろんな意味でショックで、でもウソをつくのもおかしいんで、まだトゲトゲもしてたんで、『それ私だけど』みたいな感じで言って、向こうも『へぇー!?』みたいに…」と、その現場を振り返った。「最悪の空気」になったという。
MCの上沼恵美子は「向こうが一番ビックリしたやろな」と一言。IMALUは「結局、その言ってきた男の子とは今でも大親友。出会いの鉄板エピソードになっている」と笑顔で語っていた。
【動画】オーシャンビューが一望できる！“DIYで建てた”奄美大島のIMALUの自宅
IMALUは「高校がカナダの学校に留学させてもらって」と切り出し、「初めて同じ学校に通う日本人に会う」オリエンテーションの場を回顧。IMALUの顔をしらない同級生から、「ねぇ知ってる？うちの学校にさんまの娘が来るらしいよ」と言われたと明かした。
「いろんな意味でショックで、でもウソをつくのもおかしいんで、まだトゲトゲもしてたんで、『それ私だけど』みたいな感じで言って、向こうも『へぇー!?』みたいに…」と、その現場を振り返った。「最悪の空気」になったという。
MCの上沼恵美子は「向こうが一番ビックリしたやろな」と一言。IMALUは「結局、その言ってきた男の子とは今でも大親友。出会いの鉄板エピソードになっている」と笑顔で語っていた。