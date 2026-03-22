43歳プロレスラー、新車価格3200万円超の“超高級車”納車を報告「久々に興奮」
AEW所属のプロレスラー・飯伏幸太（43）が、22日までにインスタグラムを更新。“超高級車”の納車を報告した。
【写真】圧倒的な高級感…飯伏幸太に納車された新車価格3200万円超の“超高級車”の全貌
飯伏は「やっと納車！！MAYBACHとお花いただきました」と報告。「久々に圧に負けそうですがブラックゴールドとi8白で飯伏幸太の出来上がり。やる気アップ！」とモチベーションアップにつながっていることを明かした。
またハッシュタグに「#新車納車」「#かれこれ１４台目」「#久々に興奮」「#MAYBACHGLS600」「#飯伏プロレス研究所の夢」と添え、「早速MAXコーティング社募集。もうしてあるのですが早めにコーティングしなければ」と伝えた。
飯伏の新たな愛車である『MAYBACH GLS 600』は、メルセデスのフラッグシップSUV『GLS』のAMGバージョンの『メルセデスAMG GLS63』をベースに『マイバッハ』ブランドで仕立て上げられたモデル。最新モデルは、公式サイトで新車価格3200万円超となっている。最近では、タレントのユージ（38）が2023年モデルを購入したことを明かしていた。
【写真】圧倒的な高級感…飯伏幸太に納車された新車価格3200万円超の“超高級車”の全貌
飯伏は「やっと納車！！MAYBACHとお花いただきました」と報告。「久々に圧に負けそうですがブラックゴールドとi8白で飯伏幸太の出来上がり。やる気アップ！」とモチベーションアップにつながっていることを明かした。
またハッシュタグに「#新車納車」「#かれこれ１４台目」「#久々に興奮」「#MAYBACHGLS600」「#飯伏プロレス研究所の夢」と添え、「早速MAXコーティング社募集。もうしてあるのですが早めにコーティングしなければ」と伝えた。
飯伏の新たな愛車である『MAYBACH GLS 600』は、メルセデスのフラッグシップSUV『GLS』のAMGバージョンの『メルセデスAMG GLS63』をベースに『マイバッハ』ブランドで仕立て上げられたモデル。最新モデルは、公式サイトで新車価格3200万円超となっている。最近では、タレントのユージ（38）が2023年モデルを購入したことを明かしていた。