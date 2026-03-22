家事えもん推薦！ エンタメ性抜群の“卓上調理家電”5選

暮らしに必須ではないけれど、なぜか気になる＆あると場が盛り上がるのが、エンタメ性抜群の卓上調理家電。家事えもんこと松橋さんが推薦！

教えてくれた方

松橋

掃除、洗濯、料理、白物家電好き芸人。掃除能力検定士5級やジュニア洗濯ソムリエの資格を持つ。“家事えもん”の愛称で、テレビや動画、雑誌などメディアで活躍。

サンコー「回転羽つき屋台焼き『ぐるり庵』」

ぐるりと回転させれば手間なくたこ焼きが完成！

タコパは楽しいけれど、つきっきりでの作業は大変…という人にぴったりな、回転機能付き屋台焼き機。生地や具材を入れたら蓋を閉じ、本体ごと回転させることで手間なく完成。「通常のたこ焼き器は下から加熱するだけですが、両側から加熱し回転させながら焼くことで素早く大量に焼けるようにしたアイデアがすごい。プレートを替えれば、鯛焼きや大判焼きも楽しめます」（松橋さん）。 \12,800（サンコー通販部 TEL. 03-3526-4326）

サンコー「自家製おおきなパイメーカー」

本格派のパイ料理が15分で完成！

冷凍パイシートをセットし、中におかずやレトルト食品などお好みの具材を入れて焼くだけでパイ料理が完成。ジャムを入れればデザートパイに。「レトルト食品や残りものを入れるだけで、某ファストフード店顔負けの豪華パイが完成します。僕はこれの小さいタイプを愛用していますが、大勢で集まったときに盛り上がるのは本格派の大きいサイズ。あんことバターなど甘いものを入れる食べ方がお気に入りです」。 \6,280（サンコー通販部）

Modéré「グミチョコメーカー」

オリジナルのグミ作りが楽しめる

好みのジュースとゼラチン、砂糖を入れてスイッチオン。面倒な温度調節が不要で、溶かした液を付属のシリコン型に流し込むだけで自家製グミが完成する。チョコレートを溶かし、ナッツなどを加えても。「グミやチョコのフレーバーだけでなく色や形、組み合わせの幅が広がります。材料を溶かして型に流すだけのシンプル設計で、手作りおやつのハードルをぐっと下げてくれそう」。 \4,249（ヒロ・コーポレーション info@cds-ito.co.jp）

ドウシシャ「電動ふわふわ とろ雪スティックかき氷器」

冷凍フルーツもOKな電動かき氷メーカー

大皿や背の高いグラスにも使用できるスティックタイプの電動かき氷メーカー。刃の高さを調節することで、シャリシャリ氷からふわふわ氷まで好きな食感を楽しめる。「発売以来、アップデートを続けているかき氷メーカー。リニューアルして冷凍フルーツも削れるようになったので、自分の好みに合わせていろいろなフレーバーが楽しめるように。夏の楽しみが増えそうです」。 \6,028（ドウシシャお客様相談室 TEL. 0120-104-481）

sumuu「デザートボウルメーカー モグボ」

器作りからトッピングまで盛り上がること間違いなし

器までまるごと食べられるカップデザートを手軽に作ることができる。完成した器にフルーツや生クリームなどの具材をトッピングすれば、華やかなパーティフードに。「ワッフル生地でも美味しいですが、ご飯や麺でボウルを作っておかずを入れれば、食事系メニューにも応用できます。焼きラーメンなど、冒険心あふれる組み合わせに挑戦すれば、ホームパーティが盛り上がりそう」。 \3,058（マクロス）