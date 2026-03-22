チャンネル登録者数56万人を超える双子の姉妹による大食いYouTuber「はらぺこツインズ」の小野あこが22日までに、自身のインスタグラムを更新。メディアでの活動について報告した。

3月をもって事務所を退所することを発表している「はらぺこツインズ」。あこは「事務所を退所するご報告をさせていただきましたが、YouTube活動、SNS、メディアでの活動は続けていきます！ありがたいことにテレビのお仕事もさせていただいておりますので、そちらも引き続き頑張っていきたいと思っております！」と報告した。

さらに、姉・かことの2ショットを公開し「今後もはらぺこツインズをよろしくお願いします」とコメントした。

はらぺこツインズは昨年10月に活動休止を報告。妹のあこについて「先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました」と打ち明けた。また、かこ自身も体調不良が続いているとし、「総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました」と説明。その後、2人ともうつ病を患っていることを公表した。12月に活動休止からの復帰動画を公開した。

フォロワーからは「無理せず、2人のペースで陰ながら応援してます」「これからもカコちゃんとアコちゃんが見れるというのでメチャクチャ喜んでます」「嬉しい報告です」「これからは体調と相談して楽しんで仕事をしてくださいね」「無理はせずにニコニコ笑って食べられるように楽しんでください！」といった反響が寄せられている。