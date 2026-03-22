衛生を保つための身の回りの言葉や、確実であることを強調する表現など、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。語彙力をフル活用して、正解へとたどり着く快感を楽しみましょう。

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日常生活やメディアで見聞きする言葉の「パーツ」を意識して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？

今回は、清潔さを保つための用語から、物事を強く肯定する表現、さらには少し意外な役割の呼び名まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□たりー
ま□□
□□わ

ヒント：水回りの設備や用品の総称として使われる言葉といえば？

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正解：さに

正解は「さに」でした。

▼解説
さにたりー（サニタリー）
まさに（正に）
さにわ（審神者）
生活の衛生を支える「サニタリー（さにたりー）」、強い肯定を表す「正に（まさに）」、そして古代の祭祀で神託を受けて伝える者を指す「審神者（さにわ）」。カタカナ語から副詞、そして特殊な呼称まで、全く異なる世界の言葉たちが「さに」という共通の響きによって丁寧につながりました。普段意識しない音の共通点が見つかると、言葉のネットワークが広がるようで面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)