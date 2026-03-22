【ひらがなクイズ】1分で解けると快感！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは清潔感や強調の表現
日常生活やメディアで見聞きする言葉の「パーツ」を意識して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、清潔さを保つための用語から、物事を強く肯定する表現、さらには少し意外な役割の呼び名まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
□□たりー
ま□□
□□わ
ヒント：水回りの設備や用品の総称として使われる言葉といえば？
答えを見る
↓
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▼解説
さにたりー（サニタリー）
まさに（正に）
さにわ（審神者）
生活の衛生を支える「サニタリー（さにたりー）」、強い肯定を表す「正に（まさに）」、そして古代の祭祀で神託を受けて伝える者を指す「審神者（さにわ）」。カタカナ語から副詞、そして特殊な呼称まで、全く異なる世界の言葉たちが「さに」という共通の響きによって丁寧につながりました。普段意識しない音の共通点が見つかると、言葉のネットワークが広がるようで面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、清潔さを保つための用語から、物事を強く肯定する表現、さらには少し意外な役割の呼び名まで用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、頭を柔らかくして導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
ま□□
□□わ
ヒント：水回りの設備や用品の総称として使われる言葉といえば？
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↓
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↓
正解：さに正解は「さに」でした。
▼解説
さにたりー（サニタリー）
まさに（正に）
さにわ（審神者）
生活の衛生を支える「サニタリー（さにたりー）」、強い肯定を表す「正に（まさに）」、そして古代の祭祀で神託を受けて伝える者を指す「審神者（さにわ）」。カタカナ語から副詞、そして特殊な呼称まで、全く異なる世界の言葉たちが「さに」という共通の響きによって丁寧につながりました。普段意識しない音の共通点が見つかると、言葉のネットワークが広がるようで面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)