「老後は楽しめ」「前向きに生きろ」「健康に気をつけろ」……。年を取ると、老後の生き方についてあれこれ言われることも多くなります。78歳の評論家・勢古浩爾さんは、そうした強制社会に違和感を覚えるといい、自身の老後についても「日々、風に吹かれるすすきのように、穏やかに過ごせればいい」と語ります。今回は、勢古さんの著書『老後がめんどくさい』から抜粋し、勢古さんの老後論・人生論をご紹介します。

【書影】ほんわか愉しい“ものぐさ老後”のすすめ。勢古浩爾『老後がめんどくさい』

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一気に老後に突入してしまった

60歳で退職してから（正確には59.5歳）、早いもので18年経つ。

60歳は世間的には初老といわれるのだろうが、わたしに老いの意識はまるでなかった。それが現在では78歳。もう老人の意識だらけになってしまった。

つまり初老以前の意識から、一気に老後に突入してしまったのである。

嫌でも、自分がじいさんであることを認めないわけにはいかない。

体がまたじじいに相応しい体になってしまった。

定年後なにもしなかった

体力維持のためになにもしなかったため、体は弱る一方である。

まだ四、五十代の頃までは、ラジオ体操をしている老人を見ては、あれ役に立つのかねと思っていたが、いまや完全にかれらに負けてしまった。

ラジオ体操は、ばかにできないのだ。

体も動かさずに18年なんて、もう体が硬くなってしまっている。

柔軟性はまったくなくなり、関節はギシギシだ。

定年後、なにをしてもいいし、なにもしなくてもいい、つまり個人それぞれの勝手、好きにすればいいのだというのが、生来ものぐさなわたしの基本だった。

そんな偉そうなことをいっていたら、そのツケが回ってきたのだ。

好きなことをすればいいとはいってたが、好きなものなどなく、結局、ただのものぐさだったわけで、結果、ほとんどなにもしなかったのである。

自転車には毎日乗ってるし、平日は1万歩ほど歩いているから、まあ足腰は大丈夫だろうと思ってたのだが、これがまるで役に立っていないのだ。

わたしはシャキッと歩いているつもりでも、もしマラソン解説者の金哲彦さんに見てもらうなら、肩甲骨や大臀筋を使ってないから全然ダメといわれるのだろう。

歩くのに肩甲骨や尻の筋肉を使うなんて、まるで知らなかった。

会社勤めは二度としないと決めた

なにもしてこなかったのは、体を動かすこと以外でもおなじだ。

勤めていたときは、それなりに仕事はした。



（写真提供：Photo AC）

だが退職1年前頃には、もう会社勤めが心底嫌になっていたと思う。

当時のことは、もうあまり覚えていないのだが、退職したら、会社勤めは二度としないと決めた。

だから失業保険をもらうために、「いや、次の会社に勤める意欲はあるんですが、うまくいきませんで」と、ハローワークで就労意欲のある振りをすることを考えると、ばかばかしくなった。

それで結局、失業保険をもらわなかった。

生来のめんどくさがり

定年退職をしたら、その後の人生をどう過ごせばいいか、ということでいろいろいわれていた。

仕事はつづけて、ある程度収入は確保したほうがいい。

時間がありあまるから、なにか趣味は見つけたほうがいい。

ご近所デビューをして、人とのコミュニケーションは図ったほうがいい。

ボランティア活動で、社会貢献をするのもいい。

定期的に健康診断は受け、適度な運動はしたほうがいい。

だがわたしは生来のめんどくさがりなものだから、これらのすべてにたいして、ほっといてくれ、と思った。

しかしラジオ体操くらいはやっておいたほうがよかったなと、いまになって気づいた。

なにもしなかったせいで、脚が覿面（てきめん）にだめになった。

筋肉がなくなったうえに、骨はたぶんスカスカだ。

いまからでも遅くないから、ラジオ体操でもスクワットでも簡単な運動でもすればいいのだが、多分やらないな。めんどくさがりが致命的だ。

※本稿は、『老後がめんどくさい』（草思社）の一部を再編集したものです。