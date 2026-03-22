定年後なにもしてこなかった78歳の著者「四、五十代までラジオ体操をしている老人を見ては、あれ役に立つのかねと思っていたが、いまや…」
「老後は楽しめ」「前向きに生きろ」「健康に気をつけろ」……。年を取ると、老後の生き方についてあれこれ言われることも多くなります。78歳の評論家・勢古浩爾さんは、そうした強制社会に違和感を覚えるといい、自身の老後についても「日々、風に吹かれるすすきのように、穏やかに過ごせればいい」と語ります。今回は、勢古さんの著書『老後がめんどくさい』から抜粋し、勢古さんの老後論・人生論をご紹介します。
【書影】ほんわか愉しい“ものぐさ老後”のすすめ。勢古浩爾『老後がめんどくさい』
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一気に老後に突入してしまった
60歳で退職してから（正確には59.5歳）、早いもので18年経つ。
60歳は世間的には初老といわれるのだろうが、わたしに老いの意識はまるでなかった。それが現在では78歳。もう老人の意識だらけになってしまった。
つまり初老以前の意識から、一気に老後に突入してしまったのである。
嫌でも、自分がじいさんであることを認めないわけにはいかない。
体がまたじじいに相応しい体になってしまった。
定年後なにもしなかった
体力維持のためになにもしなかったため、体は弱る一方である。
まだ四、五十代の頃までは、ラジオ体操をしている老人を見ては、あれ役に立つのかねと思っていたが、いまや完全にかれらに負けてしまった。
ラジオ体操は、ばかにできないのだ。
体も動かさずに18年なんて、もう体が硬くなってしまっている。
柔軟性はまったくなくなり、関節はギシギシだ。
定年後、なにをしてもいいし、なにもしなくてもいい、つまり個人それぞれの勝手、好きにすればいいのだというのが、生来ものぐさなわたしの基本だった。
そんな偉そうなことをいっていたら、そのツケが回ってきたのだ。
好きなことをすればいいとはいってたが、好きなものなどなく、結局、ただのものぐさだったわけで、結果、ほとんどなにもしなかったのである。
自転車には毎日乗ってるし、平日は1万歩ほど歩いているから、まあ足腰は大丈夫だろうと思ってたのだが、これがまるで役に立っていないのだ。
わたしはシャキッと歩いているつもりでも、もしマラソン解説者の金哲彦さんに見てもらうなら、肩甲骨や大臀筋を使ってないから全然ダメといわれるのだろう。
歩くのに肩甲骨や尻の筋肉を使うなんて、まるで知らなかった。
会社勤めは二度としないと決めた
なにもしてこなかったのは、体を動かすこと以外でもおなじだ。
勤めていたときは、それなりに仕事はした。
（写真提供：Photo AC）
だが退職1年前頃には、もう会社勤めが心底嫌になっていたと思う。
当時のことは、もうあまり覚えていないのだが、退職したら、会社勤めは二度としないと決めた。
だから失業保険をもらうために、「いや、次の会社に勤める意欲はあるんですが、うまくいきませんで」と、ハローワークで就労意欲のある振りをすることを考えると、ばかばかしくなった。
それで結局、失業保険をもらわなかった。
生来のめんどくさがり
定年退職をしたら、その後の人生をどう過ごせばいいか、ということでいろいろいわれていた。
仕事はつづけて、ある程度収入は確保したほうがいい。
時間がありあまるから、なにか趣味は見つけたほうがいい。
ご近所デビューをして、人とのコミュニケーションは図ったほうがいい。
ボランティア活動で、社会貢献をするのもいい。
定期的に健康診断は受け、適度な運動はしたほうがいい。
だがわたしは生来のめんどくさがりなものだから、これらのすべてにたいして、ほっといてくれ、と思った。
しかしラジオ体操くらいはやっておいたほうがよかったなと、いまになって気づいた。
なにもしなかったせいで、脚が覿面（てきめん）にだめになった。
筋肉がなくなったうえに、骨はたぶんスカスカだ。
いまからでも遅くないから、ラジオ体操でもスクワットでも簡単な運動でもすればいいのだが、多分やらないな。めんどくさがりが致命的だ。
※本稿は、『老後がめんどくさい』（草思社）の一部を再編集したものです。