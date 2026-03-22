「ボンボンドロップシール」のポップアップ開催へ！ 6月から全国8都市で予定
「ボンボンドロップシール」の公式Xが、3月21日（土）に更新。6月頃から、全国主要8都市で、ポップアップストアの開催を計画していると発表した。
【写真】ポップアップで買えるかも？ 昨年12月に再抽選された「ちいかわ ボンボンドロップシール第二弾」
■200種類を販売
「ボンボンドロップシール」とは、ぷっくりとした立体的な見た目とつやつやの手触りが人気を博すデコレーションシール。平成レトロブームをきっかけに、シール交換のアイテムとして注目を集めており、『ちいかわ』など人気キャラクターのデザインを中心に売り切れ続出で入手困難な状況が続いている。
公式Xはこの日、「嬉しいお知らせ」と題し、「ボンボンドロップシールPOPUPSTORE祭」の開催を計画していると報告。
ポストによると、ポップアップストアではほぼ全種類（200種類）の「ボンボンドロップシール」をそろえるという。
なお、開催都市や日時に関しては随時発表される予定だ。
引用：「ボンボンドロップシール」公式X（@bonbon_drop）
【写真】ポップアップで買えるかも？ 昨年12月に再抽選された「ちいかわ ボンボンドロップシール第二弾」
■200種類を販売
「ボンボンドロップシール」とは、ぷっくりとした立体的な見た目とつやつやの手触りが人気を博すデコレーションシール。平成レトロブームをきっかけに、シール交換のアイテムとして注目を集めており、『ちいかわ』など人気キャラクターのデザインを中心に売り切れ続出で入手困難な状況が続いている。
公式Xはこの日、「嬉しいお知らせ」と題し、「ボンボンドロップシールPOPUPSTORE祭」の開催を計画していると報告。
ポストによると、ポップアップストアではほぼ全種類（200種類）の「ボンボンドロップシール」をそろえるという。
なお、開催都市や日時に関しては随時発表される予定だ。
引用：「ボンボンドロップシール」公式X（@bonbon_drop）