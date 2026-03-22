「別格だな」「近年で最も美しい」ブラジル代表がW杯に向けた新ホームユニを発表！「今のところ一番かっこいい」など大好評
現地３月21日、ブラジルサッカー協会（CBF）とナイキ社がブラジル代表の新ホームユニホームを発表した。
ユニホーム専門サイト『FOOTY HEADLINES』によれば、この新ユニはブラジルがワールドカップ３度目の優勝を果たした1970年のメキシコ大会で着用したホームシャツからインスピレーションを得ているという。伝統的なイエローをベースに、ブラジル国旗をイメージした幾何学模様が特徴的なデザインとなっている。
CBFの公式SNSで公表されると、ファンからは「かっこいい」「別格だな」「ブラジルはブレないね」「今のところブラジルが一番かっこいい」「近年で最も美しい」「オーストラリアと似ている」「デザインが最高すぎる」といった声があがっている。
今年６月に開幕する北中米大会で、ブラジルは24年ぶりのW杯制覇を成し遂げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大注目のブラジル代表新ユニも！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
ユニホーム専門サイト『FOOTY HEADLINES』によれば、この新ユニはブラジルがワールドカップ３度目の優勝を果たした1970年のメキシコ大会で着用したホームシャツからインスピレーションを得ているという。伝統的なイエローをベースに、ブラジル国旗をイメージした幾何学模様が特徴的なデザインとなっている。
CBFの公式SNSで公表されると、ファンからは「かっこいい」「別格だな」「ブラジルはブレないね」「今のところブラジルが一番かっこいい」「近年で最も美しい」「オーストラリアと似ている」「デザインが最高すぎる」といった声があがっている。
今年６月に開幕する北中米大会で、ブラジルは24年ぶりのW杯制覇を成し遂げられるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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