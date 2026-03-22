「切れ味すごいな。相手DF完全に置き去り」「鳥肌が立った」森保J初選出の20歳逸材がキレキレ！ペナルティエリア内で敵翻弄
短い時間で見せ場を作った。ただ、決定的な瞬間とはならなかった。
現地３月21日に開催されたブンデスリーガ第27節で、塩貝健人を擁する勝点21で17位のヴォルフスブルクが、菅原由勢とミオ・バックハウス（日本名：長田澪）が所属する同25で15位のブレーメンとホームで対戦。68分にジャスティン・ジンマーに決勝点を浴び、０−１で接戦を落とした。
残留争いの直接対決で、菅原とバックハウスはフル出場したなか、今冬にオランダのNECから加入した塩貝は74分から出場。すると、81分に魅せた。ゴール前の左サイドでパスを受けた20歳の日本代表FWは、切れ味鋭いボールタッチで敵を次々にかわし、ペナルティエリア内でチャンスメイクしたのだ。
塩貝からパスを受けた、主将マクシミリアン・アルノルトのシュートはブロックに阻まれたため、得点には結びつかなかったものの、早速存在感を示した瞬間だった。
このシーンは『DAZN』の公式Xで公開され、「塩貝のドリブル切れ味すごいな。相手DF完全に置き去りにしてる」「テンション上がった」「途中出場からわずか７分でこのプレー！塩貝選手の勝負強さに鳥肌が立ちました」といった声が寄せられている。
なお、解説を務めた元北朝鮮代表の鄭大世氏は、「今（シュートを）打っても面白くなかったですか？ ちょっと体勢が悪かったですよね。ちょっとボールが外に行っちゃいましたね」とコメントした。
先日に森保ジャパンに初選出された塩貝は、新天地で８試合（うち先発は２試合）に出場し、１ゴール。より目に見える結果を残し、ヴォルフスブルクを降格の危機から救えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】20歳日本代表FW塩貝がキレキレ！危険なエリアで敵翻弄！打っても面白かった？
現地３月21日に開催されたブンデスリーガ第27節で、塩貝健人を擁する勝点21で17位のヴォルフスブルクが、菅原由勢とミオ・バックハウス（日本名：長田澪）が所属する同25で15位のブレーメンとホームで対戦。68分にジャスティン・ジンマーに決勝点を浴び、０−１で接戦を落とした。
残留争いの直接対決で、菅原とバックハウスはフル出場したなか、今冬にオランダのNECから加入した塩貝は74分から出場。すると、81分に魅せた。ゴール前の左サイドでパスを受けた20歳の日本代表FWは、切れ味鋭いボールタッチで敵を次々にかわし、ペナルティエリア内でチャンスメイクしたのだ。
このシーンは『DAZN』の公式Xで公開され、「塩貝のドリブル切れ味すごいな。相手DF完全に置き去りにしてる」「テンション上がった」「途中出場からわずか７分でこのプレー！塩貝選手の勝負強さに鳥肌が立ちました」といった声が寄せられている。
なお、解説を務めた元北朝鮮代表の鄭大世氏は、「今（シュートを）打っても面白くなかったですか？ ちょっと体勢が悪かったですよね。ちょっとボールが外に行っちゃいましたね」とコメントした。
先日に森保ジャパンに初選出された塩貝は、新天地で８試合（うち先発は２試合）に出場し、１ゴール。より目に見える結果を残し、ヴォルフスブルクを降格の危機から救えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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