グラビアタレントの熊田曜子（43）が22日、都内で41冊目の写真集「GRAVITYLESS」（双葉社）の発売記念イベントを行った。デビュー25周年を迎え、「生きているうちは現役でいたい」と、生涯現役宣言をした。

黒いレザー調のビキニに赤のニーハイブーツを合わせたセクシーな衣装。「午前中からびっくりさせてすいません」と、報道陣を驚かせながら登場。写真集でも披露しているコスチュームで「ファンの方に目に焼き付けていただきたくて、イベントが終わっても家で写真集で楽しんで欲しい」と、サービス精神満載だった。

一糸まとわぬ姿や特技のポールダンスなど、重力を感じさせないセクシーショットが満載。「どうしたらセクシーに見えるか、とにかく明るい安村さんのネタも参考にしています」と明かし、「安心できない部分もあるかも」と笑いを誘った。

2001年のデビューから25周年。「岐阜の田舎からグラビアがやりたくて事務所に応募してから、こんなに長く続けられると思わなかった」と振り返る。“レジェンドグラビア”と呼ばれることも増え、「ファンの方々のおかげで今の存在があるので、感謝の気持ちを忘れずにやっていきたい。このグラビア界で他にない地位を確立して、生きている内はずっと、生涯現役でやりたいですね」と先を見据えた。