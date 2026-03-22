タレントで元女子プロレスラーの北斗晶が、悪役レスラーとして産後復帰した頃の息子の子育てを振り返った。

【映像】悪役メイクのまま子育てする様子

北斗は3月20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に、長男・佐々木健之介とともに出演。番組では、悪役レスラー姿で生後9ヶ月の健之介をあやし試合に臨む北斗の映像が紹介された。

リング上で夫・健介と北斗がトレーニングに励むシーンでは、「もううるさくてしょうがないから」と笑いながら、泣いてしまった健之介のためにトレーニングを中断してミルクをあげる様子が映される。

また試合後の映像では、まだ悪役レスラーのメイクと衣装のままの北斗が、控室駆け戻り「無事に帰ってきたよー会いたかったよー待っててくれた？ありがとう」と愛おしそうに健之介を抱き上げるシーンが。

そんな映像を見て北斗は「私が産後に復帰する時のですね」と懐かしむ。黒柳が「でもさ、ああいうお母さん見て怖くなかったの？」と尋ねると、健之介は「いや怖かったと思います」と笑う。

さらに「でも、よく泣かないね」と言われると、今度は北斗が「そうですね。私やっぱり悪党だったので、周りや控え室が悪党ばっかりだったんですよ。で、もうメイクしてるのとか髪の毛がこんなになってるのとか、そんなのばっかりだったので。もうちょっとやそっとの女にはビビらないと思います」とフォローし、健之介は苦笑い。

悪役レスラー仲間に囲まれた幼い健之介の写真が紹介されると「これ弟子だったんですけど…弟子たちも派手ですし。本当に舞台化粧みたいなのをして。まあ、これはオフショットなんでみんな笑ってますけど」と笑うと、黒柳は「そうね、あなたもすごいね。きれいなのね、こういうふうにお化粧しちゃったとき。相当濃いお化粧なのね」と驚きを隠せない。

「試合の時は、本当にいつ帰ってこられるかわからないので。ミルクとか飲み物を飲ませて、おむつを替えて。とにかくミルクを置いて木刀に持ち替えて行くっていう感じだったので」と北斗が振り返ると、黒柳は「考えてみたらすごいですよね、レスリングやってらしたんですもんね」と悪役レスラーをしながら子育てをしていた北斗を労うように笑った。

（『徹子の部屋』より）