◆大相撲春場所千秋楽（２２日、エディオンアリーナ大阪）

３度目の優勝を決めた霧島（音羽山）。注目は大関再昇進だ。「千秋楽で負けたら持ち越しか」「すでに大関再昇進は決まっている」という声もひそかに出ているのは事実だが、千秋楽の大関・琴桜（佐渡ヶ嶽）との一番に勝てば、再昇進は確実になるということ。過去の対戦成績は１６勝８敗も直近４場所は１勝３敗。最後の一踏ん張りといえるだろう。

新小結の熱海富士（伊勢ケ浜）は高安（田子ノ浦）に勝てば２ケタ。初場所で１２勝３敗、大関昇進ノルマの目安「相撲内容と三役３場所で計３３勝以上」に向けて通算２２勝目を挙げて終えたい。後半に入って調子を落としている高安を相手に確実に２ケタに乗せたい。

綱取りから一転、千秋楽を７勝７敗で迎える大関・安青錦（安治川）は、負け越せば自身初。２３年九州場所から続く勝ち越しが１５場所で途切れ、夏場所（５月１０日初日、両国国技館）でのカド番も避けたい。最後の力を振り絞っての霧島と琴桜を相手にした２連勝は立派。過去の対戦で４戦全勝と圧倒している横綱・豊昇龍（立浪）をも圧倒したい。