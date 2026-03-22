白だしに5分漬けるだけで激うま……！薬味どっさり鯛の白だし漬け【春のごちそうレシピ】

白だしに5分漬けるだけで完成する、超簡単なのにごちそう感たっぷりの一皿。鯛のうまみに、しょうがや青じそ、万能ねぎの薬味がたっぷり重なって、さっぱりとした味わいに仕上がります。春の食卓にはもちろん、ホームパーティーでも褒められること間違いなしです。

薬味たっぷり鯛の白だし漬け

材料（2人分）

鯛の刺身……約160g

しょうが……1かけ

青じその葉……6枚

万能ねぎ……3本

白だし……大さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

刺し身はバットに重ならないように並べ入れ、白だしをからめて5分ほどおく。しょうがは皮をむいてせん切りにする。青じそは軸を切り、せん切りにする。万能ねぎは斜め薄切りにする

（2）盛りつける

しょうが、青じそ、万能ねぎをボールに入れ、水を加えてさっと混ぜ、水けをしっかりきる。刺し身の汁けをきって器に盛り、薬味をのせる。

白だしをからめて5分おくだけで、昆布じめのようにだしの風味がじんわり。鯛のおいしさが引き立ち、むっちりとした食感も楽しめます。薬味をたっぷりのせて、さっぱりと味わってください。

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）