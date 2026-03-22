白だしに5分漬けるだけで激うま……！薬味どっさり鯛の白だし漬け【春のごちそうレシピ】
白だしに5分漬けるだけで完成する、超簡単なのにごちそう感たっぷりの一皿。鯛のうまみに、しょうがや青じそ、万能ねぎの薬味がたっぷり重なって、さっぱりとした味わいに仕上がります。春の食卓にはもちろん、ホームパーティーでも褒められること間違いなしです。
薬味たっぷり鯛の白だし漬け
材料（2人分）
鯛の刺身……約160g
しょうが……1かけ
青じその葉……6枚
万能ねぎ……3本
白だし……大さじ1
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
刺し身はバットに重ならないように並べ入れ、白だしをからめて5分ほどおく。しょうがは皮をむいてせん切りにする。青じそは軸を切り、せん切りにする。万能ねぎは斜め薄切りにする
（2）盛りつける
しょうが、青じそ、万能ねぎをボールに入れ、水を加えてさっと混ぜ、水けをしっかりきる。刺し身の汁けをきって器に盛り、薬味をのせる。
白だしをからめて5分おくだけで、昆布じめのようにだしの風味がじんわり。鯛のおいしさが引き立ち、むっちりとした食感も楽しめます。薬味をたっぷりのせて、さっぱりと味わってください。
教えてくれたのは…
郄山 かづえタカヤマ カヅエ
料理家
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出版社の編集アシスタント、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の食感や香りをいかしたシンプルな料理から、華やかなおつまみまで、日々の食事を大切にしながら楽しむレシピを提案している。すぐにまねしたくなるような、ほめられる盛りつけに定評がある。