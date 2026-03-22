第1子出産発表の岡田結実、美人母との密着プリクラ公開「姉妹みたい」「母娘そっくり」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】女優の岡田結実が3月21日、自身のInstagramを更新。母親でタレントの岡田祐佳との密着ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“出産発表”人気芸人の25歳娘「ビジュアル最強親子」美人母と密着プリクラ
岡田は「そういえば卒業シーズンだ」とコメントし、母との仲睦まじいプリクラを投稿。寄り添って笑い合う姿やハグショットなど、親子の温かな関係性が伝わるカットが並んでいる。
また、幼い頃の弁当の思い出や母への感謝をつづり、「甘えられる時に甘えた方がいい」「親孝行はしたい時にすればいい」「今日くらいはありがとうって言ってみる？」と、卒業を迎える人々へ向けたメッセージも添えた。最後は「本当に本当にほんとーーに！ご卒業おめでとうございます！！」と祝福の言葉で締めくくっている。
この投稿には「お母さん若くて綺麗」「遺伝子最強」「母娘そっくりで美人」「姉妹みたい」「こんな親子関係に憧れる」「ビジュアル最強親子」「言葉が泣ける」といった声が寄せられている。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
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◆岡田結実、母との密着プリクラ披露
岡田は「そういえば卒業シーズンだ」とコメントし、母との仲睦まじいプリクラを投稿。寄り添って笑い合う姿やハグショットなど、親子の温かな関係性が伝わるカットが並んでいる。
◆岡田結実の投稿に反響
この投稿には「お母さん若くて綺麗」「遺伝子最強」「母娘そっくりで美人」「姉妹みたい」「こんな親子関係に憧れる」「ビジュアル最強親子」「言葉が泣ける」といった声が寄せられている。
岡田は、2025年4月3日に結婚を発表。2026年2月4日に第一子の出産を公表した。（modelpress編集部）
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