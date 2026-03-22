侍たちによるWBCの熱狂は、3月14日（日本時間15日）の米大陸での初戦、決勝トーナメント準々決勝ベネズエラ戦の敗退で終わった。前回の感動的な世界一奪回劇もあって、今大会はさらに人気が沸騰。熱心な野球ファンは、大挙して開催地・米国マイアミにまで応援に駆け付けるほどだった。そんな中、大谷翔平（31）ら侍JAPANですらたどり着けなかった決勝戦のグラウンドで、しれっと優勝の瞬間に立っていた1人の日本人がいた。

【写真】ベネズエラ選手が歓喜に沸く間、二塁上にいてビビりまくってる記者の表情ほか

3年前、NEWSポストセブンで、侍JAPAN優勝の瞬間を現地リポートしていた"脱サラ・バツイチ子持ちの元スポーツ紙芸能記者"瀬津真也（51）だ。なぜ、瀬津記者は、ローデンポ・パークスタジアムでのベネズエラ優勝の瞬間に、グラウンドにいたのか？ 3年ぶりの緊急ルポで、その詳細を明かした。

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これが世界一の光景か──。ベネズエラ選手たちがピッチングマウンド前で歓喜の輪を作った瞬間、私は、彼らのすぐ後ろの二塁ベース上にいた。グラウンドのど真ん中には、スタジアムから3万人以上の大歓声が降り注ぐ。人生最高に熱狂した3年前の、大谷がトラウトを三振に斬った瞬間をも上回る轟音だ。巨大な雪崩に襲われるような錯覚。初めて人間の声に、身体をのけ反らされた。あごは上がり、口はぽかんと開く。「うわっ」とうめきながら、360度をキョロキョロと見渡してしまう。腰が抜けそうになるのを何とか堪えて、役目を果たすべくグラウンドを小走りした。

私は、大会ボランティアの一員に潜り込んでいた。50過ぎのおじさん日本人は、若い地元大学生たちに交じって、WBC優勝トロフィーを授かる巨大表彰台の搬入作業を手伝った。「潜り込む」という表現は、いささか良くないか。正しい手順を踏んでの"潜入取材"だった。

前回の感激が忘れられず、3年間コツコツ旅費を貯めて、今回も渡米した。ところが、予想外のベスト8敗退。もちろん、相手も強く勝負は時の運、これが野球だ。しかも、時差ボケは想像以上に身体に堪える。同じく1万2400キロを移動してきたので、選手の過酷さも我がことのように分かる。だから、侍JAPANには感謝しかない。ただ、困ったことに、旅はまだ3日も残っていた。

お笑い芸人のずん飯尾のように、準決勝からの観戦で上陸した人も多かった。「着いたのにやることが無い」、「チケットがもったいないから準決、決勝を観戦する」……そうボヤく日本人ファンの数は相当なもの。マイアミの街は、手持ち無沙汰の日本人たちで溢れかえり、私の友人らも260キロ先のキーウエストへ観光に出かけてしまった。

一方の私は、3月16日準決勝のチケットを1/3のリセール価格で投げ売りして、ベネズエラ人街のスポーツバーで観戦。

「日本に勝ったのは夢のようだった」

「OHTANIは世界一の選手。私も愛してる。でも、たまには私たちが勝っていいでしょ」

「オレたちはしばらくいいことが無かった。やっと国民みんなで喜べるんだ」

JAPANのユニホーム姿の私に、列をなして話しかけてくるベネズエラ人たち。敗戦は悔しくも、ここまで喜び、侍JAPANにもリスペクトを払ってくれると、自然とこちらも笑顔になる。まるで善行僧のように、ありがたがられた。

さて、話を戻す。大勢のベネズエラ移民が住むマイアミで、開催地のチームUSAとの決勝戦。当然、チケットは超高騰した。少ない日本人ファンが対戦相手だった3年前とは比較にならない高額で、私も観戦は断念。ただ、ここから強運を手繰り寄せた。

この日の私は、マイアミ大学に通う友人の息子キャメロンとのランチに出かけた。久々の再会に、スポーツマネジメント専攻のキャメロンから「今夜は大学生向けの大会ボランティアに参加する。よかったらシンヤもどう？」。まさかの誘いだった。

当然、快諾。早速、ボランティア団体に「日本人観光客でも働けるか？」と問い合わせると、「ちょうど雨予報で人手が足りない。身元確認で問題なければ、ぜひ」と、あっさり許可された。

「搬入作業で試合は見られない代わりに、グラウンドに入れる。きっと一生に1度の経験だよ」(キャメロン）

かくして、50過ぎの英語が苦手な日本人おじさんは、ボランティア責任者の指示を10％も理解できぬままに、フレッシュな米国人大学生たちに交じって、ちゃっかり優勝を"疑似体験"。どさくさに紛れて、シャンパンファイト明けのベネズエラ代表主将で、ウイニングボールを手にしたサルバトーレ・ペレス捕手との2ショット撮影までさせてもらった。

記者、観客、ボランティアと3つの形でWBC決勝戦を経験したのは、世界広しといえども私だけか。つくづく、人の縁と運だけには恵まれている。3年前の歓喜とはまた違った、唯一無二の観戦旅行となった。

毎回、予想以上にドラマチックで何が起こるか分からない。またしても、そんなWBCの魔力に魅せられてしまった私は、残りの人生も命続く限りに、世界のどこまででも侍JAPANを追いかけ続ける。