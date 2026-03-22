きょうは天気が下り坂で、西日本は次第に西から雨の範囲が広がり、九州などで雨脚が強まるおそれがあります。東日本と北日本も、次第に日差しが少なくなるでしょう。南西諸島もにわか雨がありそうです。

予想最高気温です。全国的にきのうより高い所が多く、季節先取りの暖かさとなる見込みです。昼間は上着なしでも過ごせる、春本番の陽気となりそうです。朝晩と日中の気温差にはご注意ください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：11℃ 釧路：7℃

青森 ：12℃ 盛岡：13℃

仙台 ：11℃ 新潟：15℃

長野 ：15℃ 金沢：16℃

名古屋：18℃ 東京：18℃

大阪 ：17℃ 岡山：16℃

広島 ：15℃ 松江：18℃

高知 ：17℃ 福岡：19℃

鹿児島：19℃ 那覇：26℃

週間予報です。この先は次々と低気圧が通過し、春らしく短い周期で天気が変わるでしょう。特に水曜日から木曜日は太平洋側を中心に、雨や風が強まるおそれがあります。この先の気温は全国的に平年より高くなり、各地で桜が咲き進んで、今の所、東京は水曜日ごろに満開となりそうです。スギ花粉に代わってヒノキ花粉の飛び始めている所がありますので、引き続き対策が必要です。