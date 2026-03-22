【3月21日のB2試合結果】信州が福島との東地区首位攻防戦で逆転勝利…神戸ストークスのマジックがいよいよ「2」

3月21日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」B2リーグ戦の第26節GAME1が開催された。

西地区対決となった愛媛オレンジバイキングスとライジングゼファー福岡の一戦。試合序盤から互いに点を取り合う展開となるが、前半だけで愛媛はシャキール・ハインズが13得点を奪い44－40で試合を折り返した。後半に入ると、両者一歩も譲らぬ展開となるが93－81で愛媛が逃げ切り勝利した。愛媛はミッチェル・ワットが29得点12リバウンド8アシストと大暴れだった。

西地区首位の神戸ストークスは、敵地で青森ワッツと対戦。試合序盤から神戸が試合の主導権を握り、一度もリードを許すことなく106－66で勝利し地区優勝へのマジックを「2」としている。ヨーリ・チャイルズが24得点10リバウンド10アシストでトリプルダブルを達成、ルーク・メイも18得点12リバウンドダブルダブルをマークした。

東地区首位を争う信州ブレイブウォリアーズと福島ファイヤーボンズが対戦。信州は試合序盤から相手にリードを許し、42－46で試合を折り返した。後半に入っても、信州は逆転には至らず59－66で迎えた最終クォーター。信州はマイク・ダウムの得点をきっかけにして9－0のランを炸裂させ逆転に成功すると、この福島のこのクォーターの得点を8得点に抑え79－74で逆転勝利し、地区優勝に弾みを付けた。ダウムは25得点9リバウンドを記録した。

そのほか、熊本ヴォルターズがグレゴリー・エチェニケの23得点10リバウンドの活躍で岩手ビッグブルズに圧勝。ベルテックス静岡が鹿児島レブナイズとの接戦を94－91で勝利した。

3月21日に行われたB2リーグ戦の試合結果一覧と最新の順位表は以下の通り。

■3月21日のB2試合結果



横浜エクセレンス90－95 福井ブローウィンズ



青森ワッツ 66－106 神戸ストークス



岩手ビッグブルズ 62－87 熊本ヴォルターズ



山形ワイヴァンズ82－78 バンビシャス奈良



福島ファイヤーボンズ74－79 信州ブレイブウォリアーズ



ライジングゼファー福岡81－93 愛媛オレンジバイキングス



鹿児島レブナイズ 91－94 ベルテックス静岡

■3月21日終了時点のB2順位表



【東地区】



1位 信州ブレイブウォリアーズ 38勝10敗



2位 福島ファイヤーボンズ 34勝10敗



3位 横浜エクセレンス 30勝19敗



4位 福井ブローウィンズ 29勝20敗



5位 岩手ビッグブルズ 11勝37敗



6位 山形ワイヴァンズ 10勝38敗



7位 青森ワッツ 10勝38敗

【西地区】



1位 神戸ストークス 43勝5敗



2位 愛媛オレンジバイキングス 32勝16敗



3位 熊本ヴォルターズ 29勝19敗



4位 鹿児島レブナイズ 24勝24敗



5位 ライジングゼファー福岡 21勝27敗



6位 バンビシャス奈良 15勝33敗



7位 ベルテックス静岡 11勝37敗

【ワイルドカード】



1位 福井ブローウィンズ 29勝20敗



2位 鹿児島レブナイズ 24勝24敗



3位 ライジングゼファー福岡 21勝27敗



4位 バンビシャス奈良 15勝33敗



5位 岩手ビッグブルズ 11勝37敗



6位 ベルテックス静岡 11勝37敗



7位 山形ワイヴァンズ 10勝38敗



8位 青森ワッツ 10勝38敗

【動画】同地区対決となった福岡vs愛媛のハイライト