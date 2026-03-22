◇オープン戦 ホワイトソックス7―11レッズ（2026年3月21日 アリゾナ州グッドイヤー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、レッズとのオープン戦に「4番・一塁」でスタメン出場。第4打席で安打を放ち、WBCを終えてチーム再合流後、出場した3試合連続での安打を記録。オープン戦としてはWBC前から合わせ、5試合連続の安打となった。この日は4打数1安打で、オープン戦の成績は打率.333、3打点、1本塁打となった。

レッズの開幕投手に決まっている左腕のアンドリュー・アボットの投球に苦しんだ。2回無死からの第1打席は93.8マイル（約150.9キロ）直球に押し込まれ、左飛に倒れた。4回1死からの第2打席はカウント3―0から92.7マイル（約149.2キロ）直球をスイングしたが、打球は内野への力ない飛球に。相手内野陣がお見合いして落球し、記録は一塁手の失策となり出塁した。

5―2の5回2死からの第3打席は、93.4マイル（約150.3キロ）外角直球にバットは空を切り、空振り三振。それでも投手が代わった4打席目で確実に結果を出した。左腕・モルのシンカーを捉えて右前安打を放ちし、代走を送られて交代した。確実に次につながる1本を出して、出番を終えた。

この試合を入れ、開幕まで残り3試合。状態は確実に右肩上がりとなっている。ホワイトソックス再合流後、初の実戦となった17日（同18日）のアスレチックス戦では左中間芝生席に「メジャー1号」を放った。19日（同20日）のダイヤモンドバックス戦でも3打数1安打をマーク。安打を出し続け、開幕へと向かう。

WBCでは全5試合に出場し19打数4安打、打率・211、1本塁打、5打点に終わり「今でも悔しい思いがあるし、もっとできることあったんじゃないかというのはある」と話していた。悔しさを成長の糧とする村上の、新たなシーズンが間もなく幕を開ける。