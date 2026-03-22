「オープン戦、日本ハム−ヤクルト」（２２日、エスコンフィールド）

日本ハムの清宮幸太郎内野手と万波中正外野手が１軍に合流した。清宮幸はノックの際に笑顔で声を張り上げるなど元気いっぱい。万波は新庄監督にあいさつし、グータッチで迎えられた。

ヤクルト戦のスタメンにもそろって名を連ねた。清宮幸は「２番・一塁」、万波は「５番・右翼」で出場する。

清宮幸は春季キャンプ中に右肘関節炎と診断され、別メニュー調整に。１１日に実戦復帰後は、ファーム・リーグ東地区では５試合の出場で３本塁打を放っていた。不調で２軍で調整していた万波も同５試合出場で打率・５７９の成績。新庄監督は、２１日のヤクルトとのオープン戦後「２人の状態はめちゃくちゃいいです」と話していた。

両チームのスタメンは以下の通り。

【日本ハム】

１番・左翼 水谷

２番・一塁 清宮幸

３番・ＤＨ レイエス

４番・三塁 郡司

５番・右翼 万波

６番・中堅 矢沢

７番・遊撃 山県

８番・捕手 田宮

９番・二塁 水野

投手・有原

【ヤクルト】

１番・遊撃 長岡

２番・左翼 サンタナ

３番・捕手 古賀

４番・一塁 オスナ

５番・右翼 増田

６番・三塁 武岡

７番・二塁 伊藤

８番・中堅 岩田

９番・投手 小川