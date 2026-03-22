お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光が２２日、自身がＭＣを務める「サンデージャポン」（ＴＢＳ系）に出演した。

番組では日米首脳会談について特集。最大の焦点だったホルムズ海峡への艦船の派遣について高市早苗首相は「日本の法律の範囲内でできることとできないことがある。これについては詳細に説明した」と述べた。

太田は「ＮＡＴＯはこれは自分たちの戦争じゃないと政治的は判断で断っている。高市さんは法律を盾にして断っている。これは戦後の日本がやってきた割としたたかな、平和憲法をある種盾にして断ってきてた部分が踏襲されたと思う。僕はそれはよかったと思う」と評価する。

一方で高市首相が「国論を二分するような政策に挑戦する」と訴え、改憲を見据えていることに触れ、「平和憲法を乗り越えて普通の国にするんだと。だけどこの局面で高市さんは日本国憲法を全面に出したということは今後、高市さんは憲法改正についてどう考えていくのか。もし集団的自衛権を拡大するとなれば、ＮＡＴＯとかと同じように政治的判断で、この戦争には賛成できませんと言える国になれるのかどうか。そういうことが問われると思う」と指摘。

これまで「日本は金だけ出して血は流さない」と批判されてきた。「そこをやめようよと言った高市さんが憲法をここで盾に取ったというのは、大きな高市さんに対する印象の変化です。今後、高市さんを含め高市さんを支持している人たちが、これをどう捉えるのかというのも１つ気になる所ではあります」と述べた。