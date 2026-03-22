１月１日に第１子妊娠を報告した元フジテレビアナウンサーでモデルの久慈暁子が２１日までにＳＮＳを更新。２月１９日に第１子妊娠を発表したフジテレビの三上真奈アナウンサーとの２ショットを披露した。

久慈はインスタグラムに「久しぶりに会えたみかみさん」と書き出すと、三上アナとカフェでくつろぐ様子を披露。「話が尽きなすぎてあっという間に時間が経っててびっくり」と振り返り、「前に会ったのはｎｂａの試合でした いい思い出」と、ＮＢＡの試合会場でバスケットボールコートをバックに寄り添う様子をアップした。

この投稿には三上アナ本人から「相変わらずおでこの産毛がかわいくて終始きゅんとしてました」というコメントが、フォロワーからは「かわいい〜」「お互いに無事に出産できますように」「ナイスツーショット」「美女二人」「２人とも可愛いすぎる」などの声が寄せられている。

久慈は青学大在学中の２０１４年「旭化成グループキャンペーンモデル」に選ばれ、モデルとして活動。「ｎｏｎ―ｎｏ」専属も務めた。１７年にフジテレビに入社し、「めざましテレビ」「めざましどようび」「さんまのお笑い向上委員会」などに出演。２２年４月末日で退社し、同年５月にプロバスケットボールの渡邊雄太との結婚を発表した。