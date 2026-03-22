いよいよ新学期。小学1年生の保護者の方は、「うちの子は小学校まで、安全に行けるのか」と、心配されていると思います。小学校は多くが徒歩での集団登校です。集合場所から上級生のお兄さんお姉さんと歩きます。通学路には見守りボランティアや教職員もいるので、そう心配する必要はありません。しかし、万が一もあります。通学路をチェックして「リスク」を把握し、対策を立てておきましょう。1年に数回、集団登校の児童の列に車が突っ込むという事故があるのも事実です。これはドライバー側の問題です。そのようなリスクがある通学路は、変更するか保護者やボランティアによる、見守りを強化するしかありません。

登下校時間と同じ時間帯（平日）に一緒に歩く

新学期が始まる前に、お子さんと一緒に小学校まで通学路を歩きましょう。仕事の都合などあるかと思いますが、「休日（土日・祝）」でなく「平日」にトライです。平日と休日では、交通や街・歩いている人の状況が、全く違います。更にお友だちやその保護者の方と一緒だと、チェックの視線が増えます。みんなでチェックしてください。

下校時間もチェックします。学校によっては下校は学年ごとのケースもあり、登校時は一緒だった上級生がいないこともあります。下校時間もチェックすることをお勧めします。

また、チャンスがあれば雨の日にも歩いてみてください。さらなるチェックポイントがあるかもしれません。

子どもと同じ目の高さで

子どもの目の高さ、保護者の目の高さ、見えるものがかなり違います。保護者が気づいても子どもは気づかない、子どもに見えても保護者からは見えないものもあります。

障害物、信号機など、見え方が違う可能性があります。「〇〇に気をつけてね」と子どもに伝えても、「えっ、どれ？」となる可能性があります。子どもの目の高さ・目線でチェックして、「危ないもの」の情報を共有しましょう。

＜道路の歩き方、安全な横断、信号機＞

・歩道や路側帯がある道では歩道を歩きます。車道に出てはいけません。歩道や路側帯がない場合は必ず道路の端を歩きます。

・歩行者側の信号が赤のときは必ず止まります。信号が変わりそうになったら、次の青を待ちます。青になったら「危険な車などが来ないか」注意して渡ります。

・道路を横断する必要があるときは、必ず横断歩道を渡ります。

・駐車場などの出口も要注意です。車が出てくる可能性があります。

不審者への対応 不審者が隠れていそうな場所

不審者への対応も教えておく必要があります。「知らない人・怪しい人について行かない」はもちろん、「知らない人」「怪しい人」とは、どんな人なのか教えます。

そして、不審者が隠れていそうな場所、出現しそうな場所をチェックして、子どもと共有します。建物の陰、人通りが少ない場所（住宅街、田畑）、公園で周囲から見えない場所（植栽などに隠れて）、駐車している車の陰などです。

1人で登下校しないこと。お友だちと一緒なら声をかけづらいですし、どちらかが「危ない」と気づきます。

危険な場所をチェック

危険な場所とは…

・橋

・踏切

・川

・側溝（下水路）

・農業用水

・ブロック塀 などです。

細い側溝、農業用水でも大雨の時は溢れそうになり、またスゴい速さで水が流れていきます。「実験だ」とか言って、子どもが足を入れて流されて死亡したという事例もあります。

大雨の時、「田んぼが心配だ」と見に行って、農家の方(大人)が用水に足をとられ流されて死亡するという事故もありました。取材した事故現場の映像を見て驚きました。現場は、幅が数10cmの細い水路でした。普段は大人が流されるとは思えない場所でした。

また2018年6月の大阪北部地震では、倒れてきたブロック塀で登校途中の小学生が亡くなっています。登下校の時に地震が起きたらどんな危険があるのか？という視点も必要です。

子ども110番の家を確認

街中には「子ども110番」の旗やステッカーがある家、お店、施設があります。いざ！という時、困った時は、そこに駆け込んで助けを求められることを、教えておきましょう。

スクールバス登校の注意点

学区が広い地域では、スクールバスでの通学が行われています。バスに乗っている最中に大地震など大災害が発生したらどうなるでしょう。ドライバーさんは、通学ルートは知っていても、その途中についてどの程度の知識を持っているでしょうか？

学校に行く途中でバスを止めて、何らかの避難行動をしなければならない場合、適切な避難行動をとれるのか、適切な避難場所に徒歩やかけ足で子どもを誘導できるのか？確認する必要があります。スクールバスが地元のドライバーさんで運行されている場合、バス会社に委託してドライバーさんが地域外の方の場合などさまざまです。一度、小学校に確認してみてください。

＜地図にして、家族・ご近所さんと共有 定期的にチェック＞

気がついた場所、注意点は地図に落とし込んで、家族やご近所さんで共有しましょう。念のため学校とも共有するのもいいかと思います。そして、最低でも1年に1回、できれば学期ごとに再点検してください。

子どもの安全は、保護者間、地域ぐるみ、学校で守りましょう。

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被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。