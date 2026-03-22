女優・佐藤仁美が18日、自身のインスタグラムを更新。衝撃の“飯テロ”投稿を連発し、反響を呼んでいる。



【写真】麺は自家製 じっくりとったダシ 待ったなしで箸を持ちたくなる一杯

佐藤が「昨日から ダイエットしてるから！」の文字とともに投稿したのはラーメンと中華丼。「#熊本」「#あづまラーメン」のハッシュタグも添えられている。



スープはコクを感じさせ、いかにもタマゴ麺に絡みそう。油のバランスが絶妙なチャーシューも入った一杯は、待ったなしで食欲をかきたてる。さらに中華丼にはあんがたっぷりかかっており、野菜との絡み具合が写真を見るだけでも伝わってくる。



ただ、つづられた文字は「ダイエット」。それだけに「ラーメンと中華丼 ダイエット食だね」「食い過ぎ警報発令中」とのコメントも。思わず笑みがこぼれる投稿に、「ミートウ 夜ぬきます」といった声も寄せられていた。



なお、16日は「親子丼は 飲み物でした。」の文字が入ったのれんの写真で「美味しかったー 飲み物だー」と記している。17日の投稿は「朝方のラーメン」と書き出し、「#熊本」「#黄金ラーメン」「#火の国文龍」のハッシュタグつき。「辛味噌最高 にんにくテイクアウト」と記され、「あっという間に 4キロ太った」。「はー またダイエットだーん 太るのって簡単」だった。



（よろず～ニュース編集部）