トランプ米大統領がイランに対し、ホルムズ海峡を48時間以内に全面開放しなければ主要発電所を攻撃すると警告した。

トランプ大統領は21日午後7時44分ごろ交流サイト（SNS）のトゥルースソーシャルに「もしイランがいまから正確に48時間以内に何の威嚇なくホルムズ海峡を完全に開放しないならば、米国はイランの複数の原子力発電所を最も大きな発電所から始めて完全に破壊するだろう」と明らかにした。続けて「この問題に関心を持ってくれて感謝する」と付け加えた。

世界のエネルギー動脈ホルムズ海峡は最も狭い地点の幅が34キロメートルにすぎず、原油、液化天然ガス（LNG）など世界の原油物流量の20％が通過する。イランは過去外交的に危機に陥るたびにここを封鎖すると威嚇した。だが実際の全面封鎖はなかった。1980〜88年のイラクとの戦争時にタンカーを攻撃し機雷を設置して通行を一部制限しただけだ。このほかには個別のタンカーを襲撃・拉致する水準にとどまった。イランにも海峡封鎖はリスク負担が大きかったためだ。イランもやはり最大の資金源である原油をホルムズ海峡から輸出する。封鎖は経済の命綱を自ら締め上げる行為になりかねない。

だが先月28日に米国とイスラエルの空爆により最高指導者のハメネイ師が殺害されるなど未曾有の状況に陥ったイラン革命防衛隊は海峡通行不可を宣言し船舶攻撃に出た。現在ホルムズ海峡は事実上まひ状態だ。これを受け国際原油価格が上昇し経済不安定性が大きくなっている。