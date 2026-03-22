女優で歌手の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。再婚についての考えを明かした。

この日は女優の飯島直子、タレントのYOUとトークを展開した。

小泉がかつて飯島のことをテレビで見て「大好き」「この人と結婚したーい」と思って出演していたバラエティー番組をチェックしていたと語ると、飯島は「26、7（歳）とかぐらいですかね。今日子さんも結婚する前ですよね」と回顧。小泉は「うん」と明言した。

YOUは「結婚、全員やめてるんだ」と3人とも離婚をしているとあらためて発言し、驚いた表情。飯島は「そうです」と語り、小泉は「君たち2回ずつ。私1回」と続けた。

飯島は冗談めかして「今日子さん、3回みたいなもんじゃないですか」と続けると、小泉は苦笑しながら「そうね。もう何回でも」と平然。YOUは「8回目ぐらいな感じよ」とも話した。

それでも飯島が「今後はどうですか？」と切り込むと、小泉は「私はもう猫で十分だろうし」と回答した。YOUは「猫また増えそう」と予想し、小泉は「増えたよ」と応じた。

YOUも「だからもう人間の男の人とかは…もう十分に堪能。で（樹木）希林さんも言ってたけど、昔、“取り替えても一緒よ”って」と回顧し、小泉は「そうだよね、本当にね。自分の問題だもんね」とうなずいた。

YOUは「60過ぎて私が変わるっていうことは、もうほぼそんなに大きくはないわけだから、無理ってことですよね」と淡々と話した。

小泉は1995年に俳優の永瀬正敏と結婚したが、2004年に離婚していた。