【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク 0−1 ブレーメン（日本時間3月21日／フォルクスワーゲン・アレーナ）

【映像】長田澪、至近距離ショット→驚異的な反射神経で“神セーブ”

ブレーメンの日系ドイツ人GK長田澪が、驚異的な反射神経を見せた。至近距離からのシュートを防いだプレーにファンたちが驚きの声を上げた。

日本時間3月21日にブンデスリーガ第27節が行われ、ブレーメンは敵地でヴォルフスブルクと対戦した。15位・ブレーメンと17位・ヴォルフスブルクによる負けられない残留争いの一戦で、長田はこの日も先発出場。

するとゴールレスで迎えた16分に長田がビッグセーブでチームを救う。右CKを与えると、ヴォルフスブルクは長田の前に多くの選手を置いて、プレーを妨げようとする。中でもMFイェスパー・リンドストロムは、何度も邪魔なプレーを見せており、長田も両手で押して自らのプレーエリアを確保していた。

するとそこにMFクリスティアン・エリクセンのピンポイントクロスが届けられ、このボールにFWヨーナス・ヴィンドが合わせた。至近距離から放たれたヘッドだったが、長田は集中力を切らさずに好反応。体を寝かせて左方向に飛び、パンチングでこのシュートを防いだのだった。

このプレーにABEMAで解説を務めた細貝萌氏は「ナイスGKでしたね。まだ若いですし、この先どうなるか楽しみですね」と21歳の若手GKによるスーパーセーブを称賛。またABEMAのコメント欄やSNSのファンたちも「長田ナイス！」「ヤバすぎる！」「ナイスセーブ！」「よく止めたな」「素晴らしい反応」「邪魔されてたけどうまく止めた」「反射神経エグすぎん？」と驚愕している。

フル出場した長田は、2つのダイビングセーブ、3つのボックス内シュートセーブなど好守を連発してチームの勝利に貢献している。（ABEMA／ブンデスリーガ）