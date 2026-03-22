ウエストランド井口、“初愛車”は約500万円の真っ赤な外国車 “納車”に感慨「買ったなぁ」
お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之（42）が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。購入した“愛車”の納車の様子を公開した。
【動画】“納車”に感慨「買ったなぁ」…ウエストランド井口の“初愛車”である真っ赤な外国車の全貌
井口はこれまで、同チャンネルで「井口、車を買う！」と題したシリーズを展開。杉並（荻窪）のMINIのディーラーを訪れた様子を公開していた。この日は動画冒頭から「納車」と発表し、ディーラーへ。さまざまな手続きをｈて、いよいよ“愛車”と対面した。
井口は「買った車はこちらです」と紹介。「赤（×黒のツートン）。派手な気もするけど、これぐらいでもいいでしょう。まあ、赤はね、僕のイメージから的なところもあるし」とこのカラーを選んだ理由を話した。そして早速、ドライブヘ。撮影に同行した後輩たちに「お前らを乗せてというか、その普通に車を運転できるという人間として認識してないだろう？」と井口が自虐的に聞くと「似合わないっす」「そうですね。 お笑い以外はあんまできないと思って」と散々な言われよう。だが、井口は「確かに免許持ってないとかも思われるからね。やっぱイメージ的に。 (M-1)優勝した時も電車で行ってんだから、どうなってんだよ」と嘆いた。
その後、駐車の練習なども行い、最新のサポート機能に感動。井口は「買ったなぁ」と感慨深く語った。
井口が購入した『MINI COOPER 5-DOOR S』（ミニクーパー）は、メーカー公式サイトによると希望小売価格487万円となっている。
【動画】“納車”に感慨「買ったなぁ」…ウエストランド井口の“初愛車”である真っ赤な外国車の全貌
井口はこれまで、同チャンネルで「井口、車を買う！」と題したシリーズを展開。杉並（荻窪）のMINIのディーラーを訪れた様子を公開していた。この日は動画冒頭から「納車」と発表し、ディーラーへ。さまざまな手続きをｈて、いよいよ“愛車”と対面した。
その後、駐車の練習なども行い、最新のサポート機能に感動。井口は「買ったなぁ」と感慨深く語った。
井口が購入した『MINI COOPER 5-DOOR S』（ミニクーパー）は、メーカー公式サイトによると希望小売価格487万円となっている。