フジテレビの竹内友佳アナウンサー（37）が自身のインスタグラムを更新し、同局を退社することを発表した。同局ではこの1年で、人気アナウンサーの退社が相次いでいる。

竹内アナは「このたび、15年間勤めてまいりましたフジテレビを7月上旬に退職することになりました」と報告。「母となり育休から復職してからのこの3年間は、仕事と子育ての両立の中でめまぐるしく日々が過ぎていき、『もっと目の前の子どもの声に丁寧に向き合えたのではないか』と、立ち止まって悩むこともありました。働く親なら、きっと一度は考えることかもしれません」として「きっと、正解はひとつではないのだろうとも思います。そんな日々の葛藤を経て、4歳になった息子との時間をこれまで以上に大切に過ごしたいと思い、退職の決断に至りました」と説明した。

竹内アナは2011年に入社。同期は生田竜聖アナと、23年に退社した三田友梨佳。

フジテレビでは昨年来、人気アナウンサーの退社が続いており、今月12日に小澤陽子アナと勝野健アナが退社を発表したばかり。昨年3月には西岡孝洋、椿原慶子、永島優美の3人のアナウンサーが退社。6月には岸本理沙アナウンサーも退職。8月には青嶋達也アナウンサーが定年退職。さらには、藤本万梨乃アナも昨年末で退職した。