又吉直樹6年ぶり長編小説『生きとるわ』を語る。「皆から金を借りて飛ぶ、平気で嘘をつく。けれど妙に魅力がある。周りにそんな人間は多い」【インタビュー】

又吉直樹6年ぶり長編小説『生きとるわ』を語る。「皆から金を借りて飛ぶ、平気で嘘をつく。けれど妙に魅力がある。周りにそんな人間は多い」【インタビュー】