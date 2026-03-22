◆オープン戦 日本ハム―ヤクルト（２２日・エスコンフィールド）

日本ハムの清宮幸太郎内野手と万波中正外野手が、オープン戦最終戦にスタメン出場。清宮幸が「２番・一塁」、万波は「５番・右翼」と発表された。

清宮幸はキャンプ中、２月１９日の中日との練習試合（北谷）の試合前に離脱。同２１日に「右肘関節炎」と診断されていた。３月１１日のイースタン教育リーグで実戦復帰すると、教育リーグは２試合で４打数１安打。その後、イースタン公式戦で５試合に出場し、１５打数５安打３本塁打６打点と復調し、オープン戦最終戦での１軍合流となった。

万波はオープン戦５試合に出場し１３打数１安打、打率７分７厘と不振を極めファームでの再調整となった。同じく３月１１日の教育リーグからファームで実戦出場すると、教育リーグ２試合で８打数２安打。その後、イースタン公式戦が始まると快音を連発し、５試合で１９打数１１安打、打率５割７分９厘と圧倒的な数字を残し、１軍に帰ってきた。

新庄監督は２１日の試合後、「明日（２２日）、万波くんと清宮くんが来るんで、出てもらって。（２人の状態は）いいです。めちゃくちゃいいです」と状態の良さを強調し、期待を寄せていた。