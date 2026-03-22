女優の藤原紀香が、夫で歌舞伎俳優の片岡愛之助との夫婦ショットを披露し反響を呼んでいる。

藤原は２１日、インスタグラムに「ＴＡＥＡＳＨＩＤＡ２０２６−２７ 秋冬ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ Ｔｈｅ ｔｈｅｍｅ ｏｆ ｔｈｉｓ ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ ｉｓ “ＬＯＶＥ．”」と記し、ファッションデザイナー・芦田多恵氏のコレクションを訪れたことを明かした。「それは単なる表層的なＬＯＶＥではなく、迷いや葛藤、そして強さまでも内包した、とても人間的で奥行きのある“愛”として表現されていて、深く心に残るｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎでした」などと感想をつづった。

続けて、「この日の装いは、過去の多恵さんのコレクションで出会った黒のドレスを纏いました」と記し、上半身がレース生地のようになった全身黒コーデを披露。「しなやかなストレッチレースが上半身の美しさを際立たせ、幾重にも重ねられたチュールが、軽やかさとエレガンスを静かに響き合わせているよう 一歩ごとにニュアンスを変え、装いに奥行きをもたらしてくれる一着です」と魅力について語った。

さらに、「そして今回は、夫婦で初めてショーを見る機会となりました」と、夫の片岡愛之助との夫婦ショットもアップ。「夫の新橋演舞場での『ルパン三世歌舞伎』の休演日と重なり、こうして二人で伺えたことも、特別なひとときに。夫も、大きな刺激を受けたようで『また明日からの舞台に向かう力をいただいた』と話していました」と明かした。

最後に「“愛”とは、外に示すものだけでなく、内側に抱えながら、それでも前へ進もうとする力。そんなことを感じさせていただいた時間でした。多恵さん、素晴らしいｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎをありがとうございました」と感謝の言葉で投稿を締めた。

この投稿にファンからは「美しすぎるーー」「いつ見ても素敵なご夫婦」「素晴しいカップルだよね〜、羨ましいですね」「素敵なドレスとってもお似合いです」「愛之助さんとご夫婦揃ってのショット、シックでエレガントな装いの大人の貫禄と美しさがさすがです」などの声が寄せられている。