【早苗】はなんて読む？ひらがな3文字の夏の季語！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「早苗」はなんて読む？ どちらも簡単に読める「早苗」。 この2つの漢字があわさると、珍しい読み方になります。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「さなえ」でした！ 早苗とは、苗代から田へ移し植えるころの稲の苗のことを指しており、その植え替えの時期が夏であることから、夏の季語としても使われている言葉なのだそう。 「早」を「さ」と読むのは珍しいように感じるかもしれませんが、や「早乙女」「早蕨（さわらび）」など意外と身近に使われています。 ちなみに、第105代内閣総理大臣・高市早苗氏の名前としても広く親しまれていますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部