特殊詐欺の被害が相次ぐ中、金融機関のATMの利用者に対し、言葉を強調して注意を呼びかける掲示物がこのほど製作され、山形県米沢市などで設置されました。



こちらが特殊詐欺被害の防止を呼び掛けるスタンドポップと呼ばれる掲示物です。警察を名乗った不審電話など被害の多いケースを紹介しているほか「だまされたら悲しい」や「詐欺に気づいてくれて感謝」といった感情に訴える言葉や短い言葉を強調し、注目してもらう狙いがあります。このスタンドポップは米沢・川西地区金融機関防犯協会などが製作したもので、この日、協会のメンバーや米沢警察署の署員らが米沢市内の金融機関のATMに設置しました。





呼びかけ「詐欺の被害にあわないように気を付けてください」米沢市のマスコットキャラクター「かねたん」も啓発活動に参加し、金融機関の利用者にポケットティッシュを配りました。県警によりますと、去年、県内で特殊詐欺被害の認知件数は108件で、前の年から30件増えています。また、被害総額は5億3551万円で2004年の統計開始以降最多となっています。米沢警察署・後藤健一郎 生活安全係長「去年は警察官をかたった詐欺が非常に多かった。またSNSを利用したロマンス詐欺・投資詐欺が非常に増えている。今回のスタンドポップを見て怪しいと気づいてもらってすぐ警察などに相談してほしい」このスタンドポップは、米沢市と川西町の金融機関に発送され、順次設置される予定です。