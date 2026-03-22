山田杏奈主演映画『NEW GROUP』“組体操が襲ってくる”異様な世界観が明らかに 主題歌は藤原さくらの新曲
俳優の山田杏奈が主演する映画『NEW GROUP』（6月12日公開）の本ビジュアルと予告映像が解禁され、異様な世界観が明らかとなった。
【動画】映画『NEW GROUP』狂気に満ちた本予告映像
本作は、2024年、商業映画監督デビュー作『みなに幸あれ』がスマッシュヒットとなった下津優太監督の劇場公開2作目。前作『みなに幸あれ』では「幸せは人の不幸の上に成り立つのか」というテーマを描いた。本作では“組体操”という日本の学校文化における集団行動を題材に、人間の行動心理の根底をコミカルかつシリアスにあぶり出す。
山田が演じる主人公・愛は、家族に問題を抱えながらも日常を懸命に生きる引っ込み思案な高校生。愛のクラスメイトで海外帰りの転校生・優役には青木柚、そして集団を導く校長役をピエール瀧が務める。
すでに海外の映画祭で上映されている本作は、独創的な設定や強烈なビジュアルセンスが評価されている。特に“組体操が襲ってくる”という異様な世界観は海外の映画ファンから強い関心を集めているようだ。
今回解禁された本ビジュアルも、校庭に突如として出現した巨大な人間ピラミッドが印象的に写し出され、整然と組み上げられたその姿は、異様で不穏な空気を漂わせている。ピラミッドの前には主人公・愛（山田）と、クラスメイトの優（青木）が並び、呆然とした瞳でこちらをまっすぐ見つめている。その背後では騎馬戦の大将の位置に立つ校長（ピエール瀧）が腕を組み、本作の独特な世界観を象徴するような構図となっている。
解禁された本予告映像では、「集団はあなた方に幸せを与えますよ」という校長のせりふとともに、校庭に突如として現れた巨大な人間ピラミッドをきっかけに、不敵な笑みを浮かべる生徒たちや異質な人々、そして統率された動きで迫りくる組体操の姿が映し出される。
何気ない日常を送っていた学校生活は突如として崩れ落ち、抗おうとする愛と優だったが、異様な光景は、学校だけにとどまらず、街全体に広がっていく。
映像の後半では、集団を導く校長と、それに対峙する愛の姿が描かれ、コミカルな空気を漂わせながらも、どこか狂気を感じさせる展開が印象的だ。特に、校長の掛け声に呼応するように「個人と、個人が、集まって―集団!!」とリズムに乗せて放たれるせりふは、ユーモアと狂気が入り混じる本作を象徴するシーンの一つとなっている。
また、本作の主題歌が藤原さくらの書き下ろし新曲「new world」に決定。下津監督は楽曲制作にあたり、「人間ピラミッドをしている人々は無表情で声も発しない状態なので、その人たちの声にならない叫びのようなものや、集団の象徴として合唱を入れていただきたい」と依頼したという。これに応えて完成した楽曲は、作品の余韻を深める重要な要素となっている。
【動画】映画『NEW GROUP』狂気に満ちた本予告映像
本作は、2024年、商業映画監督デビュー作『みなに幸あれ』がスマッシュヒットとなった下津優太監督の劇場公開2作目。前作『みなに幸あれ』では「幸せは人の不幸の上に成り立つのか」というテーマを描いた。本作では“組体操”という日本の学校文化における集団行動を題材に、人間の行動心理の根底をコミカルかつシリアスにあぶり出す。
すでに海外の映画祭で上映されている本作は、独創的な設定や強烈なビジュアルセンスが評価されている。特に“組体操が襲ってくる”という異様な世界観は海外の映画ファンから強い関心を集めているようだ。
今回解禁された本ビジュアルも、校庭に突如として出現した巨大な人間ピラミッドが印象的に写し出され、整然と組み上げられたその姿は、異様で不穏な空気を漂わせている。ピラミッドの前には主人公・愛（山田）と、クラスメイトの優（青木）が並び、呆然とした瞳でこちらをまっすぐ見つめている。その背後では騎馬戦の大将の位置に立つ校長（ピエール瀧）が腕を組み、本作の独特な世界観を象徴するような構図となっている。
解禁された本予告映像では、「集団はあなた方に幸せを与えますよ」という校長のせりふとともに、校庭に突如として現れた巨大な人間ピラミッドをきっかけに、不敵な笑みを浮かべる生徒たちや異質な人々、そして統率された動きで迫りくる組体操の姿が映し出される。
何気ない日常を送っていた学校生活は突如として崩れ落ち、抗おうとする愛と優だったが、異様な光景は、学校だけにとどまらず、街全体に広がっていく。
映像の後半では、集団を導く校長と、それに対峙する愛の姿が描かれ、コミカルな空気を漂わせながらも、どこか狂気を感じさせる展開が印象的だ。特に、校長の掛け声に呼応するように「個人と、個人が、集まって―集団!!」とリズムに乗せて放たれるせりふは、ユーモアと狂気が入り混じる本作を象徴するシーンの一つとなっている。
また、本作の主題歌が藤原さくらの書き下ろし新曲「new world」に決定。下津監督は楽曲制作にあたり、「人間ピラミッドをしている人々は無表情で声も発しない状態なので、その人たちの声にならない叫びのようなものや、集団の象徴として合唱を入れていただきたい」と依頼したという。これに応えて完成した楽曲は、作品の余韻を深める重要な要素となっている。