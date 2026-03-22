＜置き去りされた子に謝罪＞今さら？「母に会ってほしい」私の答えは…【第7話まんが：ランの気持ち】
私（ラン）は、夫のコウタと二人暮らしです。子どもはいません。実家には父が1人で暮らしています。ずっと父娘の2人で頑張ってきたので、結婚後もなるべく父の様子を見に行っていました。母は私が4才のときに、不倫をして家を出て行ったそうです。けれど父や周りの人たちに支えられて、なんとかやってきました。母は今でも生きているそうですが、会いたいとも思いません。そんな中、実家に1本の電話がかかってきました。電話の向こうの人物は私の「弟」と名乗っているのですが……？
「僕たち……父違いのきょうだいなんです！」
「ツバキ」という名前を聞いたとき、大学生のときに見た戸籍謄本を思い出します。母の名前に「ツバキ」と書いてあったからです。この人……母が再婚して生まれた……。余計な感情が入り乱れますが、私は冷静さを保つように切り返します。
「もちろん母のしたことが正しかったとは思いません。でも……母は紛れもなくあなたを大切に想っていたんです」
つまり……最期に、亡くなる前に私に会って、自分のやってしまったことを謝って……スッキリして死にたいだけ。今さら都合が良すぎると思います。私が会いに行かないことを伝えると、電話の向こうの方は怒りだしたのです。
「ツバキ」という名前の母親は、余命いくばくもないのだそうです。
私を置いて出て行ったことをずっと後悔し続けていた母。
最期に私に会って、謝りたいという母。
そして変わらず私のことを愛し続けているという母。
その母が、私に「会いたい」と言っているのだそうです。
電話口の男性は、ものすごく泣いていました。きっとこれだけ泣けるということは、彼にとって母は「いいお母さん」だったのでしょう。
そう思うと、少し羨ましいな……と感じてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
「僕たち……父違いのきょうだいなんです！」
「ツバキ」という名前を聞いたとき、大学生のときに見た戸籍謄本を思い出します。母の名前に「ツバキ」と書いてあったからです。この人……母が再婚して生まれた……。余計な感情が入り乱れますが、私は冷静さを保つように切り返します。
「もちろん母のしたことが正しかったとは思いません。でも……母は紛れもなくあなたを大切に想っていたんです」
つまり……最期に、亡くなる前に私に会って、自分のやってしまったことを謝って……スッキリして死にたいだけ。今さら都合が良すぎると思います。私が会いに行かないことを伝えると、電話の向こうの方は怒りだしたのです。
「ツバキ」という名前の母親は、余命いくばくもないのだそうです。
私を置いて出て行ったことをずっと後悔し続けていた母。
最期に私に会って、謝りたいという母。
そして変わらず私のことを愛し続けているという母。
その母が、私に「会いたい」と言っているのだそうです。
電話口の男性は、ものすごく泣いていました。きっとこれだけ泣けるということは、彼にとって母は「いいお母さん」だったのでしょう。
そう思うと、少し羨ましいな……と感じてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙