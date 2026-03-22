【義兄、17歳娘にオネガイ】ついに帰宅エンカウント！「え？おじさん…」＜第12話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが、近しい身内からの頼みだとしたら、あなたなら、どうしますか？
第12話 マシンガントーク【義兄の気持ち】
【編集部コメント】
コミュ力の高い人って、どうしてこうも接点を見つけるのが上手なのでしょうか。サトウさんの沼にハマり、会話の終わりを見つけられないお義兄さん。……しかしここで待ちに待ったミクさん登場！ お義兄さんの「家事をやらせる」発言を両親からまったく聞かされていないミクさん。近所のサトウさんと親戚のおじさんが家の前で話す光景に、戸惑いを隠せません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第12話 マシンガントーク【義兄の気持ち】
【編集部コメント】
コミュ力の高い人って、どうしてこうも接点を見つけるのが上手なのでしょうか。サトウさんの沼にハマり、会話の終わりを見つけられないお義兄さん。……しかしここで待ちに待ったミクさん登場！ お義兄さんの「家事をやらせる」発言を両親からまったく聞かされていないミクさん。近所のサトウさんと親戚のおじさんが家の前で話す光景に、戸惑いを隠せません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら