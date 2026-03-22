◇第98回選抜高等学校野球大会 1回戦 九州国際大付 4×-3 神戸国際大付(22日、甲子園球場)

春のセンバツ高校野球大会4日目、第1試合は延長11回タイブレークの末に劇的決着を迎えました。

2025年秋の明治神宮野球大会決勝と同じ組み合わせとなったこの試合、先手を取ったのは昨秋優勝の九州国際大付。1アウト1、3塁からショートへのタイムリー内野安打で先制します。

神戸国際大付は6回に田中翔麻選手(3年)のタイムリーで追いつくと、8回も田中選手が勝ち越し打を放ちました。それでもその裏、相手の守りにミスが出て九州国際大付が同点に追いつき、試合は延長タイブレークに突入します。

ここで先に点を取ったのは神戸国際大付。10回裏、ノーアウト満塁とサヨナラのピンチを無失点で乗り越えると、11回表に犠牲フライで1点勝ち越しに成功しました。

しかしその裏にドラマが。九州国際大付は2アウト1、3塁から吉田秀成選手(2年)が逆転サヨナラタイムリー2ベースを放ち決着。シーソーゲームをものにし2回戦進出を決めています。

一方の神戸国際大付は勝利へあと1アウトまでこぎつけるも、昨秋のリベンジとはなりませんでした。