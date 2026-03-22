女優で歌手小泉今日子（60）が22日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。対談した歌手でタレントYOU（61）、女優飯島直子（58）と3人とも離婚経験のあることを話題にした。

番組冒頭で小泉が飯島のことを「テレビでみていて大好きだった」と告白した直後に、飯島が「今日子さんも結婚する前ですよね」と互いの結婚歴について触れるとYOUが「結婚って…全員やめてるんだ」と3人とも結婚生活を送っていないことに言及した。

飯島も「そうですね」と振り返ると小泉は「本当よ、キミたち2回ずつだ。私1回」とYOUと飯島は離婚歴が2回、自身は離婚歴1回だと説明し、笑いを誘った。

飯島が「YOUさんも2回？」と確認し、YOUも飯島を指して「あれ、2回？そうじゃん」と再確認した。そのやり取りを見て小泉は小さな声で再度「私は1回」と発言して微笑んだ。

飯島が「もう3回みたいなもんじゃないですか」と意味深なコメント。小泉は「そうね、もう何回でも」と飯島の発言を受け入れた。YOUは小泉を指して「8回目ぐらいよ」とジョークを交え笑わせた。