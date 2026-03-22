元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は22日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に出演。訪米して日米首脳会談に臨んだ高市早苗首相が、トランプ大統領主催の夕食会に出席した際、米軍音楽隊の奏でる音楽に合わせて派手なアクションをまじえて踊る様子の写真が、ホワイトハウスの公式ホームページに掲載されていることに言及した。

当該写真は、楽団の音楽に合わせて全身を使って歌い踊っているような、スーツ姿の高市首相をとらえたもの。ホワイトハウス公式サイトが、夕食会に臨んだ際の写真を伝える写真コーナーの1枚目に掲載しており、SNSなどで物議となっている。

番組では、コメンテーターで出演したピースボート共同代表の畠山澄子氏らがこの写真に言及。畠山氏は今回の会談に関して「侮辱的、差別的発言を繰り返すトランプに慣れてはいけないと、あらためて思った」とした上でこの写真に触れ「やや場にそぐわない、はしゃいだ感じの高市首相の写真が取りざたされていますけれど、それもホワイトハウス公式が、わざわざ1枚目で公開するということも、本当にリスペクトの欠如を感じる。同盟国との外交関係である以上、多少機嫌を取ったり建前は必要だが、トランプのあからさまな発言のようなものに迎合する必要はない」と指摘した。

これを受け、膳場は「ホワイトハウスの公式のアカウントは、ぜひ見てみた方がいいなと、私も感じました」と応じた。

夕食会では、高市首相が大ファンを公言し、かつてテレビ番組で歌唱したこともあるX JAPANの代表曲「Rusty Nail」など、日本のゆかりの曲が演奏された。高市首相は20日に更新した自身のXに「昨日の夕食会では、夕食会場の外に私が到着したら、軍の音楽隊の方々が、X Japanの『Rusty Nail』を演奏して下さり、大感激でした」とつづっている。