米海軍が公開した資料写真。チャゴス諸島のディエゴガルシア島を空から捉えた光景が写っている/US Navy handout/AP

（CNN）イランが自国沿岸から3000キロ以上離れた米英の軍事基地へ攻撃を試みたことを受け、イラン政権の軍事力やミサイルの射程に関する疑問が改めて浮上している。

米当局者がCNNに明らかにしたところによると、イランは現地時間20日午前、インド洋ディエゴガルシア島の米英共同軍事基地へ向けて中距離弾道ミサイル2発を発射したが、いずれも基地には命中しなかった。この基地は大半の敵の射程外になるよう意図的に遠隔地に建設されており、攻撃が試みられたのは初めてとみられる。

攻撃自体は不成功に終わったものの、今回の発射はイランが自ら設定していた2000キロの射程制限を守っていない可能性を示すもので、従来の想定より遠くの米欧の施設を攻撃できる可能性に懸念が強まっている。

国際安全保障学者として著名な米ミドルベリー大学のジェフリー・ルイス氏はCNNに対し、イランはかつて大陸間弾道ミサイル（ICBM）の開発を進めていたが、2017年に当時の最高指導者ハメネイ師が「2000キロの射程制限」を課したことを受け、「宇宙打ち上げ用に転用された」と指摘する。

「彼らはハメネイ師が考えを変えるか、もしくは亡くなるのを待っていた」「そして今、ハメネイ師は死亡した」（ルイス氏）

米クインシー研究所の共同創設者トリタ・パルシ氏は、米本土にはイランの攻撃は及ばず安全だとの見方を示す。ただ、今回の攻撃は「米国の想定ではイランの射程外にあるとみられていた他の基地も実際は射程内にある可能性を示唆する」もので、「3000キロ離れた位置に配置されている」米国の艦船も射程に入る可能性があるという。

パルシ氏はまた、米国に基地使用を認めている欧州の一部の国が再考を迫られる可能性についても言及した。

英国は今月、イランのミサイル施設をたたく作戦への基地使用許可を求めていた米国の要請を承認。ロイター通信によると、ルーマニアも自国の基地に米軍の空中給油機や監視装備、人工衛星設備を配置することを認めている。

パルシ氏は「欧州の一部に基地がイランの射程内に入ったことになる」と述べ、「欧州側が再考するかは分からないが、欧州諸国にとってのリスクは確実に高まる」と付け加えた。

トランプ米大統領はこれまで、イランが「近く米本土に到達可能となるミサイル」の開発を進めていると繰り返し主張しており、先月末のイラン攻撃の直後も同様の発言を行った。

ただ、機密解除された米国防情報局（DIA）の2025年の分析では、「イランがその能力の追求を決断した場合」、35年までに「軍事的に実用可能な」ICBMを開発できる可能性があるとの見方が示されている。

また複数の情報筋は先月末、CNNに対し、イランが現時点で米国攻撃を目的としたICBMを開発していることをうかがわせる情報はないと明らかにした。

パルシ氏は不成功に終わったディエゴガルシア島への攻撃について、「（イランが）我々の想定外の別種の兵器も保有していて、それを使用している可能性がないか疑問」を投げかけるものだと指摘した。

米シンクタンク戦略国際問題研究所（CSIS）によると、イランは「セジル」や「ホラムシャハル」など射程2000キロのミサイルに加え、最大射程3000キロの長距離巡航ミサイル「スーマール」も保有している。

ジェームズ・マーティン不拡散研究センターの研究員サム・レア氏はCNNの取材に、「イランの宇宙打ち上げロケットは（イスラム革命防衛隊の）固体燃料ロケット『ガーエム100』を含め、弾道ミサイルとして使用した場合、地域内で使用するミサイルよりも明らかに長い射程を持つ」と述べた。

「忘れられがちだが、宇宙への打ち上げは基本的に弾道ミサイルと同じ技術だ」（レア氏）

レア氏はまた、イランはおそらく搭載する爆発物を軽くすることで、ミサイルの射程を延ばしたのではないかと指摘した。

「搭載重量を非常に小さく抑えたホラムシャハルかもしれない。何の効果もないほど小さな搭載物だ」

一方でパルシ氏は、イランに遠距離の目標を正確に攻撃できるだけの「目標情報」やミサイル精度があるかを疑問視する。

「ディエゴガルシア島そのものではなく、あの一帯はイランが自前の目標情報を生成できない部分が多い。つまるところ人工衛星などを通じた『目』をあの海域に持っていないからだ」「従って、そうした情報はロシアや中国から提供されている可能性が高い。これも今回の戦争において米政権の想定外だった要素の一つだろう」（パルシ氏）