高市首相・トランプ大統領の夕食会動画が公開 流れた楽曲に反響「まさか」「粋なサプライズですね！」
首相官邸の公式Xが22日までに更新され、日米首脳会談にあわせて実施された「夕食会」の動画が公開された。
【写真・動画】まさかのX Japan 日米首脳夕食会の様子
高市早苗首相は「今年、日本からワシントンD.C.へ250本の桜をプレゼントして（建国）250年を祝います」などとあいさつ。トランプ大統領が歓迎する様子が描写された。
高市首相は自身のXで「昨日の夕食会では、夕食会場の外に私が到着したら、軍の音楽隊の方々が、Ｘ Japanの『Rusty Nail』を演奏して下さり、大感激でした」と明かしており、首相官邸が公開した動画でも「Rusty Nail」のメロディーが流れている。
これに対して多彩なコメントが寄せられるなか、選曲については「まさかのX Japan選曲とは…！」「ホワイトハウスで『Rusty Nail』とは、まさに粋なサプライズですね！などの声が寄せられている。
【写真・動画】まさかのX Japan 日米首脳夕食会の様子
高市早苗首相は「今年、日本からワシントンD.C.へ250本の桜をプレゼントして（建国）250年を祝います」などとあいさつ。トランプ大統領が歓迎する様子が描写された。
高市首相は自身のXで「昨日の夕食会では、夕食会場の外に私が到着したら、軍の音楽隊の方々が、Ｘ Japanの『Rusty Nail』を演奏して下さり、大感激でした」と明かしており、首相官邸が公開した動画でも「Rusty Nail」のメロディーが流れている。
これに対して多彩なコメントが寄せられるなか、選曲については「まさかのX Japan選曲とは…！」「ホワイトハウスで『Rusty Nail』とは、まさに粋なサプライズですね！などの声が寄せられている。