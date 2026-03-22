「レースアンバサダーアワード2024」グランプリのレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの水瀬琴音（29）が22日、自身のインスタグラムを更新。新コスチュームを披露した。

「昨日は#S耐開幕戦inもてぎ 土曜日ありがとうございました ついにサーキットに戻ってきた〜！って感じで初日からとっても楽しい1日でした ライブもハプニングとか色々あったけど…それも含めて一緒に盛り上がってくれて本当にありがとう みんなの声や笑顔、しっかり届いてたよ」とスーパー耐久シリーズ開幕戦を迎えた心境を報告した。

さらに「今シーズンのコスチュームも初お披露しました どうかな？？ マシーンともリンクしてて今年もとびっきり可愛くてお気に入りなの 細かいところまでこだわってるからぜひチェックしてねっ」と赤を基調とした自動車レースチーム「D'station Racing」のコスチュームをアップ。短い丈のトップスでヘソがチラリ。ショートパンツにニーハイロングブーツのコーデで絶対領域を披露するデザインだ。

「レースもライブも昨日よりもさらに熱く もっともっと一緒に盛り上がろうねっ 今日も笑顔いっぱいな1日にしようねっ よろしくお願いします」などとつづった。

ファンやフォロワーからも「カワイイまる〜」「赤コス可愛くてカッコいい」「似合って可愛い」「可愛すぎる」「刺激的」「キュートなおヘソ」などのコメントが寄せられている。

水瀬は東京・北区出身で、レースアンバサダーや格闘技のラウンドガールなどを務めている。自動車レースチーム「D'station Racing」所属で、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活動。特技は大食いで「元気なで食いしん坊」とも自称する。「レース界の大食いクイーン」としてテレビ番組などにも出演し、フジテレビ系バラエティー「ウワサのお客さま」ではラーメン店を何件も食べ歩く“ラーメンハシゴクイーン”として紹介された。「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。「こちゃまる」の愛称で人気も絶大。25年6月には初のデジタル写真集「お腹いっぱいです！」を発売。SNSなどでは、プライベートや撮影時のファッション、食事シーンなども投稿している。身長163センチ。血液型B。