ひとつひとつ手包み。カレーパンの「ガラムとマサラ」が松坂屋静岡店にオープン

中部フーズは3月17日、松坂屋静岡店の本館地下1階にてカレーパンの店「ガラムとマサラ」松坂屋静岡店をオープンします。

■「台湾ドーナツ」も販売

同店は、“美味しいものリストの一品に”をコンセプトに、スパイスや具材、生地の3つのバランスを大切にしたサクッとしたカレーパンを提供。出店先となる松坂屋静岡店は、JR静岡駅北口から地下道を通って徒歩3分の場所で、館内地下1階食料品売場にて営業します。

カレーパンは、店内でひとつひとつ手包みで仕込み、揚げて完成させることにこだわっています。

ラインナップは、店内で2日かけてじっくり仕込んだ煮豚を使用した「とろとろ煮豚のカレーパン」、醤油ダレでじっくり煮込んだ飛騨牛の薄切り肉を包み込んだ「特選飛騨牛カレーパン」、モッツァレラチーズとダイスチーズを包んだ「とろ〜り＆ゴロリ 2つのチーズを味わうカレーパン」。

さらに、惣菜専門店「デリカキッチン」が展開する「台湾ドーナツ」も販売します。

■店舗概要

店舗名：カレーパンの店 ガラムとマサラ 松坂屋静岡店

オープン日：2026年3月17日

営業時間：10:00〜19:30

（フォルサ）