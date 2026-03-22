名古屋にクレープ＆生ドーナツの専門店「YORKYS Creperie / PIECE OF BAKE」がオープン

Yorkys Entertainmentは3月18日、「YORKYS Creperie / PIECE OF BAKE 名古屋店」を栄・中日ビル B1Fにオープンします。

■3月31日まではオープニングキャンペーンも

同店は、クレープ専門店「YORKYS Creperie（ヨーキーズクレープリー）」とドーナツ専門店「PIECE OF BAKE（ピースオブベイク）」の複合店となります。

「YORKYS Creperie」は、独自配合によるもちもち食感の生地が特徴で旬の果物をたっぷり使用したクレープを取り扱うブランド。今回は、イオンモール Noritake Garden店を移転してのオープンとなります。

「PIECE OF BAKE」は、外はほんのり香ばしく、中はクリームがたっぷり入った“ふわじゅわとろける食感”にこだわった生ドーナツを提供する店舗で、常設店としてのオープンは、今回が初となります。

商品には、プレーンやクレマ、チョコ、抹茶などの10フレーバーによる「Bomboloni（ボンボローニ）」シリーズのほか、6種のフレーバーで展開する「French cruller（フレンチクルーラー）」も新登場。

3月31日までの期間には、ドーナツ4個購入ごとに、プレーン1個を無料でプレゼントするキャンペーンを実施します。

■店舗概要

店舗名：YORKYS Creperie / PIECE OF BAKE 名古屋店

所在地：愛知県名古屋市中区栄4丁目1−1 中日ビル B1F

オープン日：2026年3月18日 10:00

営業時間：10:00〜20:00

（フォルサ）