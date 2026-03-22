見て楽しい・選んで楽しい！ もりもとイオンモール札幌発寒店が体験型スイーツショップにリニューアル

もりもとは3月17日、2006年に開店した「もりもとイオンモール札幌発寒店」を体験型スイーツショップ「もりもとスイーツスタジオ」にリニューアルオープンします。

■札幌発寒店限定のライブスイーツも

今回のリニューアルでは、パン、ケーキ製造の厨房が併設される同店において、20周年を迎える節目として“見て楽しい・選んで楽しい”売り場体験を高める店舗を目指すもの。

パン・菓子・ギフトを含めた売り場全体の見え方や導線を見直すことで、焼きたての香りやライブ感、臨場感あふれる売り場を実現し、五感で感じる買い物体験を提供します。

店舗限定商品には、注文ごとに仕上げるライブスイーツ「カリッと！練乳ブリュレサンド」（690円）を提供。職人がその場でキャラメリゼします。

1gにつき税別2.5円で提供する「はかりパン」の売り場も、1日10回以上パンを焼き、オーブンからの香りが常に漂うような空間に進化します。

さらに、ギフトコーナーも拡張。日常使いのパン、和菓子、洋菓子商品を取り揃えながら、贈り物をじっくりと選べる売り場を実現します。

オープン当日には、リニューアル企画として「はかりパン オリジナルエコバッグプレゼント」のほか、周年企画「復刻総選挙2026」で1位となった「メープルロック」を先行販売を行います。

■リニューアル概要

リニューアル日：2026年3月17日 10:00〜

実施店舗：イオンモール札幌発寒店

（フォルサ）