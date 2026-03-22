突如失踪した弁護士、巨額保険金狙った婚約者の“二重生活”と“偽装工作”…韓国ミステリー事件簿

韓国では毎年、数万人が姿を消す。ある者は単純な家出として、ある者は手違いで戻ってくるが、ついに帰ってくることのなかった人々は「長期行方不明」という統計数値の中に沈んでいく。

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時が経てば大衆の記憶は風化し、捜査記録はキャビネットの隅で埃をかぶる。しかし、行方不明になった人々に「公訴時効」は存在すれど、残された家族の苦しみに時効はない。

ここに、22年前に瑞草洞（ソチョドン）の法曹タウンで跡形もなく姿を消した一人の男がいる。当時32歳だったイ・ジョンウン弁護士だ。

1999年に第41回司法試験に合格した彼は、司法研修所を第31期として修了し、ローファームを経てソウル中区（チュング）で法務法人を運営していた。

「成人だから“単純な家出”」と決めてかかった警察

2004年7月29日午前8時57分頃、イ弁護士は白いワイシャツにネクタイを締め、濃い色のスーツを着て、京畿道盆唐（キョンギド・プンダン）にあるオフィステルを出た。エレベーターの防犯カメラ（CCTV）に映った姿に、目立って不自然な点はなかった。

彼はこの日、1階の玄関を出て市内バスに乗り、事務所へ出勤した。普段と変わらない出勤風景であり、一日の業務もいつもと大きな違いはなかった。

ただ、連日のように残業をしていた彼が、この日は誰かからの電話を受け、午後7時頃に急いで事務所を後にした。

翌日、イ弁護士は出勤せず、携帯電話の電源も切れていた。夏季休暇を2日後に控えていたため、同僚たちは彼が休みを前倒しして取ったのだと考えた。

だが、家族の考えは違った。

失踪した翌日からイ弁護士と連絡が取れなくなると、不安が募った。当時、イ弁護士は結婚を2カ月後に控えており、職場や周辺に特段の問題もなかったため、自ら姿を消す理由がなかった。

イ弁護士の婚約者はチェ氏（30）という女性だった。家族はイ弁護士と連絡がつかないため、チェ氏に電話をかけて彼の行方を尋ねた。チェ氏は「彼と電話したが、“光州（クァンジュ）で裁判があって行ったが、そこからそのまま休暇に入る”と言っていた」と伝えた。

しかし、この言葉は事実ではなかった。その日、光州で裁判が予定されてはいたが、中止になっており、イ弁護士は現地へ赴いていなかった。イ弁護士は休暇期間が終われば通常通り出勤すべきだったが、事務所に姿を見せることはなかった。

（写真＝SBS『それが知りたい』放送画面キャプチャ）

家族はチェ氏とともに警察署を訪れたが、警察は成人であることを理由に「単純な家出」の可能性に重きを置いた。

その時、チェ氏が失踪直前にイ弁護士と会ったという話を切り出した。彼女によれば、彼から結婚を前提に3億ウォン（日本円＝約3195万円）の現金と高級車、個人弁護士事務所などを要求され、そんな能力はないと伝えると「結婚を考え直そう」と言われたという。

また、別れる前に現金5000万ウォン（約532万円）を引き出してイ弁護士に渡したが、その金を持って長期間潜伏しているのだろうと供述した。

失踪から2カ月後、イ弁護士の両親がいる実家に一本の電話がかかった。父親が電話に出ると、「お父さん、僕、ジョンウンです。元気にしているから心配しないで。チェ氏ではない別の女性と結婚する」という言葉とともに切れた。

それから数日後、チェ氏のもとにはイ弁護士から送られたという直筆のファックスが届いた。そこには「別れよう。家を出る。つべこべ言わずに、君も別の男を見つけて」という内容が記されていた。警察はイ弁護士が犯罪に巻き込まれた形跡が見当たらないとして、内査を終結させた。

その後、イ弁護士の机から不自然な領収書の束が発見された・婚約者であるチェ氏のカード代金や旅行費用などを、イ弁護士が決済した内訳だった。これを通じて、イ弁護士がチェ氏にかなりの額の資金援助をしていたことが判明した。

イ弁護士が結婚後に新居として住むために用意したオフィステルは、チェ氏の名義になっていた。失踪直前にイ弁護士がチェ氏に金を要求したというのも、事実ではなかった。

このように、単純な家出と見るには不自然な点がいくつもあった。家族はイ弁護士の普段の性格などから「自発的な家出」を信じなかった。彼の失踪には婚約者のチェ氏が直接的・間接的に関与していると強く疑った。この時から自らイ弁護士の足跡を追い始め、チェ氏の不審な行動や状況証拠を見つけ出しては警察に提示した。

家族の追跡はそれだけにとどまらなかった。

イ弁護士が事務所を出て移動したのであれば、トンネル管理所や周辺道路のカメラにその形跡が残っているはずだと考えた。

失踪から10カ月目の2005年5月、チェ氏が警察の調査時に申告した車のナンバーを頼りに南山（ナムサン）1号トンネルの料金所を訪れ、そこで失踪当日の夜、イ弁護士とチェ氏らしき女性が乗った車両が通過する場面を見つけ出した。

画質が鮮明ではなく正確な判読は不可能だったが、家族の目には助手席に座る男性がイ弁護士であると直感できた。体格や失踪当日の服装もイ弁護士の姿と酷似していた。

（写真＝SBS『それが知りたい』放送画面キャプチャ）

この時、運転席には謎の女性が座っていたが、家族はこれをチェ氏だと指摘した。一方、チェ氏は「その時間は盆唐にいた」と主張し、写真の中の運転手は自分ではないと強く否定した。

イ弁護士とチェ氏が初めて会ったのは2002年12月、お見合いを通じてだった。

二人は急速に親しくなり、結婚を約束した。チェ氏の要望で先に婚約式を挙げたが、結婚式の日取りは二度も延期に。失踪した年の9月に式の日取りを確定させたが、チェ氏は「先に婚姻届を出そう」と要求した。二人は結婚前に婚姻届を通じて法的夫婦となったが、居住は別々にしていた。

失踪前から新居で別の男と同棲した婚約者

当時、イ弁護士はチェ氏との結婚について、もどかしい心境を家族や知人に打ち明けていたという。チェ氏が自分を愛していないように感じる、というものだった。

そんな状況で、結婚式を2カ月後に控えてイ弁護士が消えた。

彼が失踪した後、周囲では奇妙な出来事が起こり始める。失踪の2日後、イ弁護士のクレジットカードで812万ウォン（約86万円）もの決済が行われたが、それは高級ブランドのバッグなどを購入した内訳だった。決済したのは他でもない、チェ氏だった。

家族は失踪後、随時イ弁護士の携帯電話の現在地追跡を行った。すると半月後、電源が切れていたイ弁護士の携帯電話が再び入る。この時から、電源が入ったり切れたりを繰り返し、家族を極度の緊張状態に置いた。

家族は「もしかしたら生きているかもしれない」という一筋の希望を抱いてその都度現場へ駆けつけたが、そこにイ弁護士はいなかった。「イ・ジョンウン本人か？」とメールを送ったが、「違う」という返信だけが戻ってきた。

それだけではない。失踪から3カ月目のその年10月、イ弁護士の住民登録が抹消された。失踪前まではソウル龍山（ヨンサン）にある妹の家に住所を置いていたが、実際に居住していた盆唐へと移されていたのだ。

転入届は管轄の行政センターへ行き、身分証を提示して本人確認を経て初めて可能となる。家族が該当の行政センターへ行ってみると、転入届の書類には印鑑の代わりに指紋が押されていた。

確認したところ、その指紋の主は30代の男性、イ氏だった。イ氏は警察に対し、「求人サイトで一人の女性が投稿した書き込みを見て連絡し、会った」とし、「植物状態の夫の代わりに事務手続きをしてほしいと頼まれた」と話した。

その女性とは、他でもないチェ氏だった。イ氏はイ弁護士の名義で携帯電話2台を契約し、チェ氏に渡した。この時から彼女は、新しく開設した携帯電話と身分証を利用し、イ弁護士の財産を横領し始めた。

また、イ弁護士が失踪直前にチェ氏の勧めで、月々の保険料が145万ウォン（約15万円）の終身保険に加入していた事実も確認された。総受取額は15億ウォン（約1億5968万円）に達したが、受取人はチェ氏だった。

その保険は、イ弁護士が失踪してから2年が経過しても発見されない場合、受取人が受け取れる商品だった。チェ氏はイ弁護士が失踪した後も、毎月の保険料を支払い続けていた。

ここで警察はチェ氏を被疑者として立件し、自宅の家宅捜索を実施した。

その過程で思いがけない証拠が発見された。イ弁護士の手帳が出てきたのだが、文字がハサミで切り取られた状態だった。

調べてみると、イ弁護士が送ったとされていた直筆のファックスは、ここから切り抜いた文字を組み合わせたチェ氏による自作自演だったのだ。イ弁護士の実家にかかってきた電話も、チェ氏がソウル松坡区（ソンパグ）の公衆電話ボックスで出会った男に30万ウォン（約3万1000円）を渡して頼んだものだった。

チェ氏の真の秘密は別にあった。

不審な足取りや状況証拠が次々と露呈する中、家族はパズルのピースを合わせ始める。チェ氏が結婚前に婚姻届を出すよう強く要求したことが、どうしても引っかかっていた。

行政センターで二人の婚姻届を取り寄せてみると、その中に見慣れないものがあった。イ弁護士の連絡先欄に、別人の携帯電話番号が記されていたのだ。今度はイ弁護士が住んでいたオフィステルを訪ねた。チェ氏が賃貸（チョンセ）に出した後、別の店借人が入っていた。

ところが、ここでまた新たな事実が判明する。イ弁護士が新居として用意したこの場所で、チェ氏が別の男と同棲していたというのだ。

イ弁護士と婚姻届を出し、婚約式や結婚式の日取りを決めていた時も、チェ氏はこの男性と同じ屋根の下で暮らしていたのである。

イ弁護士が失踪する直前には、二人で2泊3日の済州島（チェジュド）旅行にまで出かけていた。その同棲相手の正体こそが、イ弁護士とチェ氏の婚姻届にあった、つまりイ弁護士の連絡先として残されていた携帯電話の持ち主だった。

この男はまた別の場所でも登場する。

以前、家族が南山1号トンネルの料金所で発見した判読不明の防犯カメラ映像に映っていた乗用車が、まさにこの同棲相手が所有する車両だったのである。

これにより、この車に乗っていた助手席の男性と運転席の女性は、イ弁護士とチェ氏である可能性が極めて高いと見なされた。警察はイ弁護士の失踪にこの同棲相手が関与していると見て強硬な取り調べを行ったが、彼は容疑を全面的に否認した。

婚約者は詐欺容疑のみ適用→2年で出所

イ・ジョンウン弁護士が生きている可能性は極めて低い。失踪して以降、生活反応（生存の痕跡）もまったくない。すべての矢印はただ一人、婚約者のチェ氏に向いている。

だが、直接的な証拠である遺体などが発見されなかったため、殺人罪について有罪を立証するには限界があった。状況証拠は溢れていたが、確実な物証がなかったのである。

結局、裁判所は詐欺、詐欺未遂、公文書偽造などの容疑のみを適用し、チェ氏に懲役2年を、共犯者であり替え玉役のイ氏に懲役6カ月を言い渡した。

今回の事件でも、成人の行方不明に対する警察の問題点が浮き彫りになった。

警察が失踪初期に単純な家出と断定し、即座に捜査に乗り出さなかったことで「ゴールデンタイム」を逃し、その間に犯行の痕跡が消し去られてしまったのだ。

チェ氏は2007年に満期出所し、社会に戻った。一方でこの事件は未解決のまま残り、イ弁護士の家族の時計は失踪した年である2004年で止まったままだ。

イ弁護士の兄弟たちは今も、弟を探すために全国各地を歩き回っている。

（記事提供＝時事ジャーナル）